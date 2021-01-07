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أطاحت بميسي ورونالدو بعيدا.. تغييرات جذرية بقائمة أغلى نجوم الكرة في العالم

ميسي يحاول قطع الكرة من رونالدو خلال مباراة برشلونة ويوفنتوس بأبطال أوروبا (غيتي)
ميسي يحاول قطع الكرة من رونالدو خلال مباراة برشلونة ويوفنتوس بأبطال أوروبا (غيتي)
7/1/2021

نزل النجم الفرنسي كيليان مبابي من قمة قائمة أغلى لاعبي كرة القدم بالعالم بعد نحو عامين تربع عليها، كما أطاحت القائمة -التي شهدت تقلبات وتغييرات جذرية- بالنجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعيدا.

وأجرى التقييم المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، وأصبح فيه النجم الإنجليزي الصاعد ماركوس راشفورد الآن اللاعب الأكثر قيمة سوقية في كرة القدم، بقيمة 165.6 مليون يورو، كما ارتقى زميله في فريق مانشستر يونايتد برونو فرنانديز للمركز الثالث في القائمة مشاركة مع ترينت ألكسندر أرنولد بقيمة بلغت نحو 151 مليون يورو للاثنين.

في حين قفز النجم النرويجي إيرلينغ هالاند للمركز الثاني بقيمة 153 مليون يورو، وتراجع مبابي -المتوج بكأس العالم 2018- للمركز الخامس بقيمة 149.4 مليون يورو، بعدما كان يقترب من 200 مليون يورو.

وتنفرد إنجلترا بوجود 7 لاعبين في قائمة أغلى 20 لاعبًا في الوقت الحالي، حيث انضم جادون سانشو ورحيم سترلينغ وبوكايو ساكا وماسون ماونت وهاري كين إلى راشفورد وألكسندر أرنولد.

ويقترب عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من نهايته هذا الصيف مع برشلونة، إلى جانب تقدم عمره (33 عاما)، وهو ما أدى إلى انهيار ترتيبه، حيث يحتل المركز 97 في القائمة، بقيمة 54 مليون يورو فقط.

وتراجع منافسه كريستيانو رونالدو عن قائمة أفضل 100 لاعب، إلى المركز 131 في العالم بتقييمه البالغ 47 مليون يورو، غير أن هذا التقييم غير ملزم في انتقالات اللاعبين من ناد لآخر.

المصدر : مواقع إلكترونية

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