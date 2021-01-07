أرتيتا: مستقبل أوزيل قد يُحسم بحل يرضي جميع الأطراف

أكّد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن مستقبل مسعود أوزيل قد يُحسم مع النادي الإنجليزي لكرة القدم خلال فترة انتقالات يناير/كانون الثاني الجاري، وأنه سيسمح للاعب الألماني بالرحيل إذا تلقى عرضا مناسبا.

ولم يلعب أوزيل -الذي يرتبط بعقد مع أرسنال حتى نهاية الموسم الجاري- مع النادي اللندني منذ مارس/آذار من العام الماضي، واستبعده أرتيتا من تشكيلة الدوري الممتاز والدوري الأوروبي في النصف الأول من الموسم الجاري.

ويحقّ لأوزيل (32 عاما) التفاوض مع أي فريق آخر هذا الشهر، وذكرت تقارير بريطانية أنه في مفاوضات بالفعل مع فناربخشه التركي ودي سي يونايتد الأميركي.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، "سنحدد ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، ولا أعرف ما الذي سيحدث".

وأضاف "سنتناقش داخليا في أفضل حل له في المستقبل القريب، وسيكون ذلك مع اللاعب ووكيله أيضا، وسنحاول الوصول إلى أفضل حل لجميع الأطراف".

وتابع "إذا تم التوصل لاتفاق هذا الشهر، فسيكون بسبب أن هذا يصب في مصلحة كل الأطراف، بحيث يكون الأمر جيدا لمسعود ولمستقبله ويكون مناسبا للنادي. إذا كان هذا هو الموقف فإنه سينتقل، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنه سيبقى هنا".

ويمكن لأرسنال تقييد أوزيل لاستكمال الموسم الجاري، لكن أرتيتا لم يوضح بعد إذا ما كان يفكر في هذا الأمر.

وقال أرتيتا إن لاعب الوسط توماس بارتي سيخضع لاختبار قبل المباراة لتحديد إمكانية مشاركته بعد التعافي من الإصابة، أو عدم الدفع به وتوفير جهده لمباراة كريستال بالاس في الدوري الأسبوع المقبل.

ولم تعد هناك أي أعراض على المدافع غابرييل الذي أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضي، لكنه سيعود إلى المران بعد الخضوع لفحص طبي.