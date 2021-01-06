معددا ميزاته.. كافو: الفوز في مونديال قطر 2022 حلم يراود جميع اللاعبين

أكد نجم كرة القدم السابق البرازيلي كافو، سفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، أن المونديال سيمثل تجربة استثنائية للجميع، وأن المشاركة في منافسات البطولة حلم يراود جميع لاعبي العالم.

وتحمل بطولة كأس العالم أهمية خاصة للكثيرين، وعلى وجه الخصوص نجوم اللعبة، الذين نجحوا في التتويج باللقب مع منتخبات بلادهم.

ويعد كافو اللاعب الوحيد في العالم الذي شارك بنهائي 3 نسخ متتالية من المونديال، وذلك عندما دافع عن ألوان منتخب بلاده في نهائي مونديال 1994 بالولايات المتحدة، و1998 بفرنسا، و2002 باليابان.

وقال كافو، المتوج مع المنتخب البرازيلي بلقب المونديال في نسختي 1994 و2002، في حوار مع موقع اللجنة العليا المنظمة لمونديال قطر 2022 نشرته اليوم، الأربعاء، "لا شك أن المونديال يعد بطولة للعالم كله، ولذلك يحق لأي دولة المنافسة على استضافة هذا الحدث الكبير، الذي يمثل تنظيمه بقطر أهمية خاصة لعشاق كرة القدم في المنطقة، حيث ستتاح الفرصة أمام الملايين من المشجعين بقطر والمنطقة للاستمتاع لأول مرة بالحدث الرياضي الأبرز في العالم على مقربة منهم".

وأضاف "في ظل استعدادات قطر المتواصلة على صعيد البنية التحتية وتجربة المشجعين، فإن الجميع على موعد مع نسخة استثنائية من كأس العالم في 2022".

إليكم جولة خاصة في استاد أحمد بن علي المونديالي يصحبنا فيها سفيرا اللجنة العليا @trikaofficial و @Ms3don . pic.twitter.com/9Vjy67xDmL — Road to 2022 (@roadto2022) December 21, 2020

وعن الإرث الذي سيتركه مونديال قطر للمنطقة والعالم، قال كافو "يحرص القائمون على الإعداد لمونديال قطر 2022 على أن تترك البطولة إرثا يمتد أثره إلى أنحاء مختلفة من العالم. ومن المؤكد أن هذا الالتزام تجاه استدامة البطولة سيترك أثرا إيجابيا على البيئة، ويضع معايير جديدة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل، ويشمل ذلك إعادة الاستفادة من أجزاء ملاعب المونديال، بعد ختام منافساته، بهدف دعم إنشاء بنية تحتية رياضية في البلدان النامية".

كانت الاستدامة ولا تزال في صميم جهودنا استعداداً للمونديال منذ الإعلان في ٢٠١٠ عن فوزنا بحق الاستضافة فما هي أوجه الاستدامة في البطولة؟ 🌳 #قطر٢٠٢٢ 🇶🇦 pic.twitter.com/Z8QJrvu7f0 — Road to 2022 (@roadto2022) December 30, 2020

ولدى سؤاله عن إقامة المونديال في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وتأثير ذلك على اللاعبين، قال كافو "ستقام مباريات البطولة في توقيت يتمتع فيه العديد من اللاعبين بأعلى مستوى من اللياقة البدنية، بخلاف موعد إقامة النسخ السابقة، الذي كان ينضم فيه اللاعبون إلى صفوف منتخباتهم الوطنية بعد موسم طويل مع أنديتهم. وإذا أضفنا إلى ذلك الأجواء المناخية الرائعة، التي تتمتع بها قطر في هذا الوقت من العام، فهذا يعني أننا سنشاهد مباريات مثيرة ستشهد بلا شك تألق نجوم العالم في أجواء مثالية".

وتطرق النجم البرازيلي الأسبق إلى ميزة تقارب مسافات الملاعب، بقوله "سيحقق مونديال قطر 2022 حلم عشاق وجماهير كرة القدم خلف الشاشات أو في الملاعب. ففي اليوم الواحد، ستقام 4 مباريات في دور المجموعات على ملاعب قريبة من بعضها البعض، ما يعني إمكانية حضور مباراتين في اليوم. وهذا شيء لم يحدث قط في التاريخ الحديث لبطولات كأس العالم".

وأضاف كما "ستستفيد المنتخبات المشاركة أيضا من الإقامة في مقر واحد؛ لتتجنب بذلك عناء السفر الطويل بين كل مباراة وأخرى، ما يمنح اللاعبين بلا شك المزيد من الوقت للتدريب والراحة، والتركيز على جودة الأداء على أرضية الملعب."

من قلب الدوحة إلى #استاد_أحمد_بن_علي .. مترو الدوحة يسهل وصول الجمهور ويضمن تجربة ممتعة للجميع! @QatarRail 🚄 pic.twitter.com/x0R5j0Jdl9 — Road to 2022 (@roadto2022) December 23, 2020

وعن الأهمية الهائلة لكأس العالم بالنسبة له رغم تنوع مشاركاته خلال مسيرته الاحترافية، قال كافو "يتيح كأس العالم لكل لاعب تحقيق الحلم، الذي يراوده، وهو أن يكون بطلا للعالم. في كأس العالم، يلعب بجوارك وينافسك أفضل اللاعبين في العالم. إنه الحدث الذي يرغب أي لاعب أن يسجل حضوره فيه. ولا شك أن جميع لاعبي العالم يتطلعون للفوز بلقب النسخة المقبلة من المونديال، الذي ستستضيفه قطر في 2022".