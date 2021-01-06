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كورونا يضرب سيتي بـ9 إصابات قبل قمة مانشستر ورقم قياسي للعدوى بالبريميرليغ

رغم إصابات كورونا فاز سيتي على تشلسي هذا الأسبوع (رويترز)
رغم إصابات كورونا فاز سيتي على تشلسي هذا الأسبوع (رويترز)
6/1/2021

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا، كما أعلن لاحقا مانشستر سيتي اليوم، الأربعاء، عن 3 إصابات جديدة بالفيروس؛ ليعاني من 9 إصابات بالفريق قبل قمة مانشستر الليلة.

وأعلن مانشستر سيتي اليوم، الأربعاء، إن نتائج فحوص كورونا للحارس البديل سكوت كارسون، ولاعب الوسط كول بالمر، وعضو بطاقم الفريق ظهرت إيجابية قبل ساعات من مواجهة مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وانضم الثلاثي إلى القائمة المتزايدة للمصابين بالعدوى داخل النادي، حيث افتقد سيتي 6 لاعبين بسبب الفيروس خلال فوزه 3-1 على تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع.

وأوضح سيتي في بيان أن المصابين سيخضعون لفترة عزل، وفقا لبروتوكولات الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية.

وتأجلت مباراة سيتي ضد إيفرتون الأسبوع الماضي؛ بسبب تعدد الحالات الإيجابية، كما عانت أندية مانشستر يونايتد، وشيفيلد يونايتد، وفولهام من انتشار الفيروس بصفوفها.

وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز أمس، الثلاثاء، تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا، وهذا أعلى معدل إصابة في أسبوع واحد خلال الموسم، وذلك بعد جولتين من الفحوصات الأسبوع الماضي.

المصدر : رويترز

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