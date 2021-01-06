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فريق درجة ثالثة يطيح بأتلتيكو مدريد من كأس ملك إسبانيا

لاعبو "كورنيلا" يحتفلون بهدف خيمينيز فيما يسيطر الحزن على لاعبي أتلتيكو (غيتي)
لاعبو "كورنيلا" يحتفلون بهدف خيمينيز فيما يسيطر الحزن على لاعبي أتلتيكو (غيتي)
6/1/2021-|آخر تحديث: 6/1/202110:28 PM (مكة المكرمة)

ودع فريق أتلتيكو مدريد منافسات كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عقب خسارته أمام فريق كورنيلا (أحد فرق الدرجة الثالثة) صفر-1 اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة.

وسجل أدريان خيمينيز هدف المباراة الوحيد لكورنيلا في الدقيقة السابعة، وفشل متصدر الدوري الإسباني في التعويض حتى نهاية المباراة لتبدأ احتفالات منافسه المغمور بالفوز التاريخي بالنسبة له.

وفي مباراة أخرى بالدور ذاته، تأهل غرناطة إلى الدور الثالث عقب فوزه على ديبورتيفو ليونيسا 2-1.

وتقدم لفريق يونيسا في الدقيقة الثالثة مارك روفيرولا، قبل أن يسجل جورج مولينا هدف التعادل لغرناطة في الدقيقة الـ19.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي شهد تسجيل هدف الفوز لغرناطة في الدقيقة الـ116 عن طريق داروين ماتشيز.

وفي باقي مباريات الدور الثاني تغلب ألميريا على نومانسيا 2-1، وليفانتي على كلوب بورتوغاليتي 2-1، وإلتشي على لا نونسيا 1-صفر، وليغانيس على سوكويياموس 2 -صفر.

وفاز ريال بيتيس على مضيفه موتيلفيرا 3-1، ونافال كارنيرو على لاس بالماس 1-صفر، ورايو فاييكانو على آرو ديبورتيفو 3-1.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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