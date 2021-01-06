البث الحي
كرة قدم

بنزيمة سعيد بالمصالحة الخليجية.. ورئيس الفيفا: كأس العرب في قطر ستوحد ملايين المشجعين من المنطقة بأكملها

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الفرنسية)
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الفرنسية)
6/1/2021

رحب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو، بإعلان المصالحة التاريخي بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، والذي تم توقيعه خلال القمة 41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، كما أعرب كريم بنزيمة نجم فريق ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالمصالحة.

وغرد بنزيمة (33 عاما) وهو فرنسي من أصل جزائري عبر حسابه الرسمي على تويتر بعلمي السعودية وقطر معلقا بـ"الحمد لله".

وأشاد الفيفا بالمصالحة الخليجية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وأكد أن دعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي للبيان الختامي للقمة يؤكد من جديد أهمية التضامن والاستقرار في المنطقة ويهدف لإعادة التعاون بين جميع الدول الأعضاء إلى مساره الطبيعي.

وقال إنفانتينو إن "الفيفا يهنئ جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي بالإعلان الذي يعد خطوة إيجابية للغاية للمنطقة على طريق المصالحة. أظهرت كرة القدم خلال هذه الأزمة أنها منصة تبادل فريدة لشعوب الخليج، وأنا متأكد من أن اللعبة ستستمر في توحيد المنطقة في المستقبل القريب".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي "ستجمع بطولة كأس العرب (التي ستنظمها قطر) في نهاية العام الجاري 22 دولة عربية، وستوحد ملايين المشجعين من المنطقة بأكملها، وستكون خطوة مهمة في استعدادات قطر لكأس العالم 2022".

وتابع إنفانتينو "ستكون هذه النسخة الأولى من بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي، وستكون فرصة فريدة للمنطقة بأكملها لتتحد وتتألق على الساحة العالمية".

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

شاهد.. ميسي يقود برشلونة لاقتناص فوز ثمين على بلباو ويشعل صراع القمة بالليغا

فرحة عارمة لميسي بعد تسجيله الهدف الثاني لبرشلونة (غيتي)

شاهد.. يوفنتوس يلحق الخسارة الأولى بالمتصدر ميلان في الدوري الإيطالي

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بالهدف الثاني الذي سجله كييزا (رويترز)

سيتي يهزم يونايتد في قمة مانشستر ليواجه توتنهام بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ستونز (يمين) يحتفل بتسجيله الهدف الأول لسيتي (رويترز)

فريق درجة ثالثة يطيح بأتلتيكو مدريد من كأس ملك إسبانيا

لاعبو "كورنيلا" يحتفلون بهدف خيمينيز فيما يسيطر الحزن على لاعبي أتلتيكو (غيتي)
الأكثر قراءة

بعد "يوم مظلم" وجلسة عاصفة اقتحمها أنصار ترامب.. الكونغرس يصدق على فوز بايدن برئاسة أميركا

(الجزيرة)

عن 96 عاما.. موت شوشان الجاسوس الإسرائيلي الذي درب أجيالا من العملاء

شوشان لعب دورًا في نسج خيوط قضية إيلي كوهين (غير معروف)

لوتان: الأربعاء المجنون ..اليوم الذي يود ترامب لو ينساه

ترامب ما زال يعيش حالة الإنكار رغم تخلي الكثير من المنتخبين الجمهوريين عنه (رويترز)

وداعا "مستر بين".. روان أتكينسون لن يكمل تأدية الدور الذي جعله نجما عالميا

شخصية مستر بين أحد أكثر الشخصيات الكوميدية المحبوبة التي أسعدت مشاهدي التلفزيون والسينما من كل الأعمار (غيتي إيميجز)