بنزيمة سعيد بالمصالحة الخليجية.. ورئيس الفيفا: كأس العرب في قطر ستوحد ملايين المشجعين من المنطقة بأكملها

رحب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو، بإعلان المصالحة التاريخي بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، والذي تم توقيعه خلال القمة 41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، كما أعرب كريم بنزيمة نجم فريق ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالمصالحة.

وغرد بنزيمة (33 عاما) وهو فرنسي من أصل جزائري عبر حسابه الرسمي على تويتر بعلمي السعودية وقطر معلقا بـ"الحمد لله".

وأشاد الفيفا بالمصالحة الخليجية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وأكد أن دعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي للبيان الختامي للقمة يؤكد من جديد أهمية التضامن والاستقرار في المنطقة ويهدف لإعادة التعاون بين جميع الدول الأعضاء إلى مساره الطبيعي.

FIFA President welcomes landmark agreement between Gulf countries ➡️ https://t.co/k2N6542kW5 pic.twitter.com/eNB4ZutTlL — FIFA Media (@fifamedia) January 6, 2021

وقال إنفانتينو إن "الفيفا يهنئ جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي بالإعلان الذي يعد خطوة إيجابية للغاية للمنطقة على طريق المصالحة. أظهرت كرة القدم خلال هذه الأزمة أنها منصة تبادل فريدة لشعوب الخليج، وأنا متأكد من أن اللعبة ستستمر في توحيد المنطقة في المستقبل القريب".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي "ستجمع بطولة كأس العرب (التي ستنظمها قطر) في نهاية العام الجاري 22 دولة عربية، وستوحد ملايين المشجعين من المنطقة بأكملها، وستكون خطوة مهمة في استعدادات قطر لكأس العالم 2022".

وتابع إنفانتينو "ستكون هذه النسخة الأولى من بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي، وستكون فرصة فريدة للمنطقة بأكملها لتتحد وتتألق على الساحة العالمية".