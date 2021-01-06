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إنتر ميلان يسقط أمام سامبدوريا ويخسر فرصة صدارة الدوري الإيطالي

خسارة إنتر أمام سامبدوريا ستؤثر عليه سلبيا في الصراع على قمة الكالتشيو (رويترز)
خسارة إنتر أمام سامبدوريا ستؤثر عليه سلبيا في الصراع على قمة الكالتشيو (رويترز)
6/1/2021-|آخر تحديث: 6/1/202107:30 PM (مكة المكرمة)

فرط فريق إنتر ميلان في انتزاع صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، بعدما سقط في فخ الخسارة 1-2 أمام مضيفه سامبدوريا اليوم الأربعاء في الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز روما على كروتوني 3-1، ولاتسيو على فيورنتينا 2-1، وساسولو على جنوى 2-1، وأتلانتا على بارما 3-صفر، وبينفينتو على كالياري 2-1، وتعادل بولونيا مع أودينيزي 2-2، وفيرونا مع تورينو 1-1.

وسجل هدفي سامبدوريا أنتونيو كاندريفا في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وكيتا بالدي في الدقيقة 38، في حين سجل هدف إنتر ميلان ستيفان دي فري في الدقيقة 65.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف ميلان، الذي يواجه يوفنتوس في وقت لاحق اليوم، ليفرط في انتزاع صدارة الدوري، ولو مؤقتا، في حين رفع سامبدوريا رصيده إلى 20 نقطة في المركز 11.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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