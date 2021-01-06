أوزيل في إسطنبول.. هل يخلصه فناربخشه من تجاهل أرسنال؟

ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء أن نادي فناربخشه سيتعاقد مع لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل من أرسنال لـ3 سنوات ونصف السنة، من دون الكشف عن المقابل المالي.

ولم يعلق النادي بشكل فوري على التقارير، لكن محطة "إيه سبور" قالت إن فناربخشه توصل لاتفاق مبدئي مع أوزيل (32 عاما) لينضم إلى بطل تركيا السابق في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال رئيس فناربخشه علي كوتش في وقت سابق إن التعاقد مع أوزيل -الذي ينتمي لأصول تركية- "حلم جميل" للنادي الذي عانى من مشاكل مالية في السنوات الأخيرة، وأقر كوتش بأن فناربخشه سيضطر للتخلي عن لاعبين لإبرام صفقات هذا الشهر.

وعزز أوزيل تكهنات انتقاله إلى فناربخشه، ثاني أكثر الأندية تتويجا بالألقاب في تركيا، بنشر صورته عبر مواقع التواصل وهو في إسطنبول أمس الثلاثاء.

ولم يلعب أوزيل أي مباراة مع أرسنال منذ مارس/آذار 2020، واستبعد من تشكيلة الفريق في النصف الأول من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد أوزيل، أحد اللاعبين الأعلى أجرا في أرسنال، مع النادي اللندني نهاية الموسم، لكن أرسنال يود الاستغناء عن لاعبين في يناير/كانون الثاني الجاري لتقليص التشكيلة.

ويحتل أرسنال المركز 11 في الدوري الإنجليزي، في حين يحتل فناربخشه المركز الخامس في الدوري التركي، بفارق نقطتين خلف المتصدر غازي عنتاب.