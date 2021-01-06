"أجمل بدايات السنة".. رياضيون خليجيون وعرب يحتفون بوحدة الصف الخليجي

احتفى عدد من نجوم الرياضة الخليجيين والعرب في مختلف المجالات بوحدة الصف بين قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 المنعقدة في محافظة العلا بالسعودية.

ويأتي هذا الاحتفاء بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بحريا وبريا وجويا منذ منتصف عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت الدوحة ذلك قائلة إن الحصار يهدف لتقويض سيادتها.

وشارك لاعبون سابقون ومحللون ومعلقون رياضيون من دول خليجية وعربية عدة في الاحتفاء والإشادة بالمصالحة الخليجية، حيث قال العماني خليل البلوشي المعلق في قنوات "بي إن سبورتس" عن لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "أجمل بدايات السنة".

أما سامي الجابر لاعب المنتخب السعودي السابق، علّق على الاستقبال الحار من ولي العهد لأمير قطر قائلا "حفاوة ومنظر يسعد كل محب وغيور ويغيظ كل منتفع من خلاف الأشقاء، نثق بكم لكل مافيه الخير إن شاء الله سدد الله خطاكم".

سمو #ولي_العهد يستقبل أخيه الشيخ تميم بالأحضان خلال استقباله لحضور #القمة_الخليجية_في_العلا

نسأل الله ان يوفق مساعيهم لخير خليجنا

حفاوة و منظر يسعد كل محب وغيور و يغيض كل منتفع من خلاف الأشقاء نثق بكم لكل مافيه الخير ان شاء الله سدد الله خطاكم 🇸🇦💚🤍🇶🇦https://t.co/Lpn83SndZs pic.twitter.com/8PS0s3QyYt — سامي الجابر (@SamiAlJaber) January 5, 2021

بدوره، رأى المحلل الرياضي المصري ممدوح نصر الله أن فتح الحدود بين قطر والسعودية وحل الخلاف سيظل دائما أفضل مصدر سعادة لأي شخص يقدر أهمية الوحدة بين الأخوة الذين اشتركوا في اللغة والدين، مضيفا "ربنا يوحد شملنا كلنا أجمعين".

فتح الحدود بين قطر و السعودية و حل الخلاف هيفضل دايما مصدر سعادة لأي حد بيقدر أهمية الوحدة بين الأخوات اللي اشتركوا في اللغة و الدين و بيصعب عليك ان اي حاجة تفرق بينهم مهما كانت هي ايه

ربنا يوحد شملنا كلنا أجمعين.. — Mamdouh NasrAllah (@Mamdou247) January 5, 2021

وغرد الإعلامي الرياضي القطري خالد جاسم عبر حسابه على تويتر بالحمد والشكر لله على المصالحة.

في حين وصف حفيظ دراجي المعلق الجزائري بقنوات "بي إن سبورتس" قرار فتح الحدود بين قطر والسعودية ببوادر الخير.

قرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين #قطر و #السعودية 🇸🇦، والذي قابله قرار أمير قطر بالمشاركة في القمة الخليجية، هي بوادر خير نباركها في انتظار مزيد من الخطوات التي تحفظ سيادة وكرامة كل الدول وشعوبها بلا غالب ولا مغلوب .. — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 4, 2021

فيما غرد نجم الكرة التونسية الأسبق طارق دياب الذي شغل منصب وزير الشباب والرياضة في تونس بحكومة حمادي الجبالي، بصورة تجمع أمير قطر بولي العهد السعودي، وعلق عليها بالدعاء بلم شملهم والتأليف بين قلوبهم.

اللهم اجمع شملهم وألف بين قلوبهم . pic.twitter.com/X2bt7YNDtP — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) January 4, 2021