شاهد "لن تسير وحدك أبدا" بصوت الجماهير.. ليفربول يودع صاحب أغنية النادي

ودّع نادي ليفربول الإنجليزي المغني الراحل جيري مارسدن، صاحب أغنية النادي الشهيرة "لن تسير وحدك أبدا"، بصوت الجماهير من ملعب أنفليد.

ونعى ليفربول على حسابه عبر موقع تويتر المغني مارسدن بكلمات مؤثرة، قائلا "بحزن شديد نسمع عن وفاة جيري مارسدن.. ستعيش كلمات جيري معنا إلى الأبد. لن تسير وحدك أبدا".

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.

Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV

