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شاهد "لن تسير وحدك أبدا" بصوت الجماهير.. ليفربول يودع صاحب أغنية النادي

"لن تسير وحدك أبدا" مكتوبة على المدرجات في إحدى مباريات ليفربول في أنفيلد (غيتي)
"لن تسير وحدك أبدا" مكتوبة على المدرجات في إحدى مباريات ليفربول في أنفيلد (غيتي)
5/1/2021

ودّع نادي ليفربول الإنجليزي المغني الراحل جيري مارسدن، صاحب أغنية النادي الشهيرة "لن تسير وحدك أبدا"، بصوت الجماهير من ملعب أنفليد.

ونعى ليفربول على حسابه عبر موقع تويتر المغني مارسدن بكلمات مؤثرة، قائلا "بحزن شديد نسمع عن وفاة جيري مارسدن.. ستعيش كلمات جيري معنا إلى الأبد. لن تسير وحدك أبدا".

ونشر "الريدز" مقطع فيديو سابقا لجماهير ليفربول وهي تردد كلمات الأغنية الشهيرة إهداء لروح مغنيها مارسدن، الذي توفي أول أمس الأحد عن عمر ناهز 78 عاما.

ويعتبر مارسدن، المغني الرئيسي لفرقة "جيري آند ذا بيسميكرز" (Gerry and the Pacemakers) البريطانية التي تأسست عام 1959، وهي صاحبة أغنية "لن تسير وحدك أبدا"، التي أصبحت منذ عام 1963 أغنية نادي ليفربول الرسمية.

وتفاعل عدد كبير من رواد موقع تويتر مع تغريدات ليفربول الذين عبروا عن عشقهم لهذه الأغنية وتأثيرها الكبير عليهم في حب كرة القدم، حيث علّق السفير البريطاني في البرتغال كريس سينتي بالقول "إن جيري مارسدن غنى ما أصبح أعظم نشيد كرة قدم لكل الأندية. لن تمشي لوحدك".

 

المصدر : وكالة سند

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