شاهد "لن تسير وحدك أبدا" بصوت الجماهير.. ليفربول يودع صاحب أغنية النادي

ودّع نادي ليفربول الإنجليزي المغني الراحل جيري مارسدن، صاحب أغنية النادي الشهيرة "لن تسير وحدك أبدا"، بصوت الجماهير من ملعب أنفليد.

ونعى ليفربول على حسابه عبر موقع تويتر المغني مارسدن بكلمات مؤثرة، قائلا "بحزن شديد نسمع عن وفاة جيري مارسدن.. ستعيش كلمات جيري معنا إلى الأبد. لن تسير وحدك أبدا".

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing. Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

ونشر "الريدز" مقطع فيديو سابقا لجماهير ليفربول وهي تردد كلمات الأغنية الشهيرة إهداء لروح مغنيها مارسدن، الذي توفي أول أمس الأحد عن عمر ناهز 78 عاما.

Gerry’s voice accompanied our biggest nights. His anthem bonded players, staff and fans around the world, helping create something truly special ❤️ You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/KE0tjClfqL — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

ويعتبر مارسدن، المغني الرئيسي لفرقة "جيري آند ذا بيسميكرز" (Gerry and the Pacemakers) البريطانية التي تأسست عام 1959، وهي صاحبة أغنية "لن تسير وحدك أبدا"، التي أصبحت منذ عام 1963 أغنية نادي ليفربول الرسمية.

وتفاعل عدد كبير من رواد موقع تويتر مع تغريدات ليفربول الذين عبروا عن عشقهم لهذه الأغنية وتأثيرها الكبير عليهم في حب كرة القدم، حيث علّق السفير البريطاني في البرتغال كريس سينتي بالقول "إن جيري مارسدن غنى ما أصبح أعظم نشيد كرة قدم لكل الأندية. لن تمشي لوحدك".

RIP Gerry Marsden. He sang what became the greatest football anthem of them all. You’ll Never Walk Alone #YNWA ❤️ https://t.co/sM02Kdo0Jz — Chris Sainty (@ChrisSaintyUK) January 4, 2021