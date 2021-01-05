نجم ميلان يفوز بلقب أفضل لاعب بالدوري الإيطالي في ديسمبر

اختير نجم المنتخب التركي هاكان تشالهان أوغلو، المحترف في صفوف ميلان الإيطالي، ليكون أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو)، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضحت إدارة الدوري الإيطالي في بيان، الثلاثاء، أن تشالهان أوغلو استحق هذا اللقب بسبب أدائه المتميز خلال المباريات التي أقيمت الشهر الماضي.

هاكان تشالهان أوغلو هو أفضل لاعب لشهر ديسمبر في #الدوري_الإيطالي، وذلك لتميزه بمعدل كفاءة أداء فني بنسبة 95% ✅ونسبة نجاح التمريرات العالية الصعوبة أعلى من 50%، ومؤشر هجوم بنسبة 95%🎯، ومؤشر كفاءة بدنية بنسبة 91%، ومؤشر فني بنسبة 93%. لذلك يستحق هاكان هذه اللقب وعن جدارة!🔥 pic.twitter.com/q2Bea5esuN — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) January 5, 2021

وأشار البيان إلى أن تشالهان أوغلو تميز بالكفاءة الفنية، والحيازة الجيدة للكرة، والتمريرات الفعالة، واللياقة الرياضية، والإسهام في تحسين أداء زملائه.

وأفرد البيان حيّزا لتصريحات الرئيس التنفيذي للدوري الإيطالي، لويجي دي سيرفو، بأن تشالهان أوغلو يعدّ من أهم اللاعبين في الكالتشيو، فقد أثبت بأدائه أنه لاعب متميز.

يذكر أن هاكان تشالهان أوغلو (26) عاما سيتسلّم جائزته قبل انطلاق مباراة فريقه ميلان المتصدر ضد يوفنتوس الأربعاء في قمة مباريات الجولة.