نجم ميلان يفوز بلقب أفضل لاعب بالدوري الإيطالي في ديسمبر

5/1/2021-|آخر تحديث: 5/1/202107:40 PM (مكة المكرمة)
اختير نجم المنتخب التركي هاكان تشالهان أوغلو، المحترف في صفوف ميلان الإيطالي، ليكون أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو)، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأوضحت إدارة الدوري الإيطالي في بيان، الثلاثاء، أن تشالهان أوغلو استحق هذا اللقب بسبب أدائه المتميز خلال المباريات التي أقيمت الشهر الماضي.
وأشار البيان إلى أن تشالهان أوغلو تميز بالكفاءة الفنية، والحيازة الجيدة للكرة، والتمريرات الفعالة، واللياقة الرياضية، والإسهام في تحسين أداء زملائه.
وأفرد البيان حيّزا لتصريحات الرئيس التنفيذي للدوري الإيطالي، لويجي دي سيرفو، بأن تشالهان أوغلو يعدّ من أهم اللاعبين في الكالتشيو، فقد أثبت بأدائه أنه لاعب متميز.
يذكر أن هاكان تشالهان أوغلو (26) عاما سيتسلّم جائزته قبل انطلاق مباراة فريقه ميلان المتصدر ضد يوفنتوس الأربعاء في قمة مباريات الجولة.