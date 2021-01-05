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كورونا يضرب يوفنتوس قبل مواجهة ميلان

كورونا قد يؤثر سلبيا على تشكيلة يوفنتوس الذي يحتاج إلى الفوز على المتصدر ميلان لتقليص فارق النقاط العشر (غيتي)
كورونا قد يؤثر سلبيا على تشكيلة يوفنتوس الذي يحتاج إلى الفوز على المتصدر ميلان لتقليص فارق النقاط العشر (غيتي)
5/1/2021

أكد يوفنتوس -اليوم الثلاثاء- إصابة لاعبه خوان كوادرادو بفيروس كورونا، ليصبح ثاني لاعب في صفوف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم يصاب بالعدوى هذا الأسبوع، قبل المواجهة المهمة أمام ميلان غدا الأربعاء في الدوري.

ويخضع المدافع البرازيلي أليكس ساندرو بالفعل للعزل الذاتي بعد إصابته بالفيروس يوم الاثنين، وتم تأكيد إصابة كوادرادو بعد أحدث جولة من الفحوص.

وقال يوفنتوس "خلال الفحوص التي يجريها النادي تبعا للبروتوكولات الصحية، جاءت نتيجة خوان كوادرادو إيجابية لكوفيد-19. تم وضع اللاعب بالفعل في العزل الذاتي وهو لا يعاني من أي أعراض".

ويحل يوفنتوس ضيفا على ميلان غدا الأربعاء، حيث يسعى فريق المدرب أندريا بيرلو لتضييق فارق النقاط العشر التي تفصله عن متصدر الدوري.

المصدر : رويترز

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