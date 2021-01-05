على رأسهم ميسي وهازارد.. انهيار القيمة السوقية لنجوم برشلونة وريال مدريد

كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين، عن انهيار القيمة السوقية لأبرز نجوم الفرق الإسبانية، وعلى رأسهم قائد برشلونة ليونيل الذي تراجع سعره إلى ما كان عليه قبل 10 سنوات.

ونشر الموقع، اليوم الثلاثاء، تحديثا جديدا للقيمة السوقية لنحو 500 لاعب بالدوري الإسباني لكرة القدم، مشيرا إلى أن هناك تحولات كبيرة بين اللاعبين الأكثر قيمة.

وأكد ترانسفير ماركت أن النجم الأرجنتيني ميسي تراجع من المركز الأول في الأعلى قيمة بين اللاعبين، وانخفضت قيمته عن 100 مليون يورو لأول مرة منذ عام 2010 بقيمة بلغت 72 مليون يورو فقط، لافتا إلى أن ميسي واحد من بين 15 لاعبا انخفضت قيمتهم السوقية في نادي برشلونة.

ومن أبرز نجوم برشلونة الذين انخفضت قيمتهم مع بداية العام الجديد 2021، الفرنسي أنطوان غريزمان إذ أصبح بقيمة 54 مليون يورو، يليه البرازيلي فيليب كوتينهو بـ45 مليون يورو.

ولم يسلم نجوم ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة من انخفاض القيمة السوقية أيضا، وفي مقدمتهم البلجيكي إيدين هازارد الذي بلغت قيمته الحالية 45 مليون يورو، فضلا عن البرازيلي فينيسيوس جونيور بـ36 مليون يورو والإسباني ماركوس أسينسو بقيمة 31 مليون يورو.

وجاء في مقدمة اللاعبين الأعلى قيمة لاعبا أتلتيكو مدريد، المهاجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس بـ90 مليون يورو، وحلّ خلفه زميله الحارس السلوفيني يان أوبلاك بقيمة 81 مليون يورو.