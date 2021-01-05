ساوثهامبتون يهزم ليفربول ويمنح هدية لمانشستر يونايتد

تعرض نادي ليفربول لهزيمة مفاجئة وسقط على ملعب مضيفه ساوثهامبتون 1-صفر مساء الاثنين في المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل داني إنغز هدف الفوز لفريق ساوثهامبتون بعد مضي دقيقتين فقط من بداية المباراة.

وتوقف رصيد ليفربول عند 33 نقطة في الصدارة بالتساوي في رصيد النقاط مع مانشستر يونايتد، مع مباراة متأخرة لليونايتد الذي قد ينفرد بالصدارة في حال الفوز بمباراته القادمة.

من جانب آخر، رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وتعرض ليفربول حامل اللقب للهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل 9 انتصارات و6 تعادلات، في الوقت الذي سجل فيه ساوثهامبتون فوزه الثامن مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.