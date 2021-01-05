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بايرن ميونخ بالمركز الثالث.. ميلان أكثر أندية أوروبا تطورا رغم غياب إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش (يمين) يحتفل بهدفه في مرمى روما (رويترز)
إبراهيموفيتش (يمين) يحتفل بهدفه في مرمى روما (رويترز)
5/1/2021-|آخر تحديث: 5/1/202110:14 PM (مكة المكرمة)

رغم غياب زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة، فإن ميلان حافظ على بدايته الرائعة للموسم وتطوّر أكثر من أي فريق آخر في أوروبا العام الماضي، وفقا لإحصاءات جريسنوت التابعة لشركة نيلسن (Nielsen).

ويستضيف ميلان، متصدر الدوري الإيطالي والفريق الوحيد الذي لم يخسر في البطولات المحلية‭ ‬الأوروبية الخمس الكبرى إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، يوفنتوس حامل اللقب غدا الأربعاء، حيث يسعى الفريق لقطع خطوة مهمة نحو لقبه الـ19 للدوري، والأول خلال عقد من الزمان.

ووفقا لبيانات جريسنوت، فإن ميلان الفريق الوحيد في أوروبا الذي ارتفع مؤشره بين الأندية الأوروبية لأكثر من 500 نقطة العام الماضي، ويعني ذلك أن بطل أوروبا 7 مرات قفز من المركز الـ47 بين أفضل فرق أوروبا قبل عام واحد إلى المركز الـ20.

وكان بودو-جليمت بطل النرويج ثاني أكثر أندية أوروبا تطورا، في حين حل بايرن ميونخ بطل أوروبا في المركز الثالث، حيث انتقل من المركز الرابع في الترتيب العام.

وقال سيمون جليف رئيس التحليل الرياضي في جريسنوت "مؤشر أندية أوروبا هو تصنيف موضوعي لأندية كرة القدم في أوروبا، يبلغنا بأفضل الأندية والأكثر تطورا والأسرع هبوطا وتراجعا ومجموعة كاملة من الأشياء الأخرى دون تحيز".

وأضاف "نتائج ميلان وبودو-جليمت وبايرن ميونخ خلال العام الماضي جعلت هذه الأندية الأكثر تطورا في أوروبا".

غياب زلاتان ليس أزمة
وتساءل الكثيرون عن ما إذا كان إبراهيموفيتش (39 عاما) يمكنه التألق في آخر مسيرته، لكن كانت أهدافه مهمة لبداية ميلان الرائعة في الموسم الذي بدأ متأخرا.

وسجل السويدي المخضرم ثنائية في فوز ميلان المثير 2-1 على غريمه إنتر ميلان منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكذلك هدفه الثاني المتأخر الذي منح ميلان الفوز على أودينيزي بعدها بأسبوعين.

وحافظ هدف التعادل المتأخر في مرمى فيرونا بعدها بسبعة أيام على مسيرة ميلان من دون خسارة، في حين ساهمت ثنائية أخرى في فوز ميلان 3-1 خارج الديار على نابولي منافسه على اللقب يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومع ذلك، ورغم غياب إبراهيموفيتش عن ميلان بسبب إصابة في الفخذ ومن دون مشاركته، توقع الكثيرون توقف عجلات ميلان عن الدوران. لكن في الأسابيع الأخيرة تألق كثيرون في مركزه.

وإجمالا، سجل 4 لاعبين من ميلان 4 أهداف أو أكثر في الدوري هذا الموسم، وهم إبراهيموفيتش وتيو هرنانديز ورفائيل لياو وفرانك كيسي، وهو رقم قياسي مشترك بين أفضل 5 بطولات محلية أوروبية كبرى الموسم الحالي.

وساهمت 5 انتصارات في الدوري وتعادلان خلال غياب إبراهيموفيتش في تصدر ميلان للدوري، متقدما بفارق نقطة واحدة عن إنتر و10 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الخامس قبل مباراة الغد.

المصدر : رويترز

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