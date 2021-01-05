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بسبب ميسي.. تشكيلة ليكيب الفرنسية للأفضل عام 2020 تواجه سيلا من الانتقادات

ميسي يعبر عن غضبه من نتائج برشلونة السلبية الموسم الماضي (الفرنسية)
ميسي يعبر عن غضبه من نتائج برشلونة السلبية الموسم الماضي (الفرنسية)
5/1/2021

تواجه التشكيلة المثالية -التي كشفت عنها صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية لأفضل 11 لاعبا للعام المنقضي 2020- الكثير من الانتقادات بسبب غياب بعض النجوم عنها رغم تألقهم رفقة أنديتهم الموسم الماضي.

وضمت القائمة -التي أعلنت اليوم الاثنين- 5 لاعبين من بطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ الألماني.

وجاء الألماني مانويل نوير بمركز حراسة المرمى، وفي خط الدفاع قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، والكندي ألفونسو ديفيز مدافع البايرن، بجانب الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي تريند ألكسندر أرنولد مدافعي ليفربول.

وضم خط الوسط كلا من تياغو ألكانتارا وجوشوا كيميتش رفقة البلجيكي كيفين دي بروين والبرازيلي نيمار دا سيلفا، أما خط الهجوم فشمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتساءل عدد من المغردين عن وجود بعض الأسماء مثل رونالدو ودي بروين مقابل تجاهل أسماء أخرى كانت تستحق الوجود أكثر منهما من وجهة نظرهم، مثل كلّ من: الفرنسي كيليان مبابي، والبرتغالي برونو فيرنانديز، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي هاجمت جماهيره التشكيلة رافضة عدم وجوده فيها.

واعترض بعض النشطاء على غياب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول عن التشكيلة المثالية رغم فوز فريقه بلقب الدوري الذي غاب عنه 30 عاما، حيث قال أحد المغردين عبر تويتر "عدم وجود صلاح أغرب من غياب ميسي!".

 

 

المصدر : وكالة سند

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