بسبب ميسي.. تشكيلة ليكيب الفرنسية للأفضل عام 2020 تواجه سيلا من الانتقادات

تواجه التشكيلة المثالية -التي كشفت عنها صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية لأفضل 11 لاعبا للعام المنقضي 2020- الكثير من الانتقادات بسبب غياب بعض النجوم عنها رغم تألقهم رفقة أنديتهم الموسم الماضي.

وضمت القائمة -التي أعلنت اليوم الاثنين- 5 لاعبين من بطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ الألماني.

Équipe type Monde 2020 : avec 5 joueurs le Bayern Munich est le club le plus représenté https://t.co/AkW37IXu2z pic.twitter.com/v62qPCtfFg — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 4, 2021

وجاء الألماني مانويل نوير بمركز حراسة المرمى، وفي خط الدفاع قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، والكندي ألفونسو ديفيز مدافع البايرن، بجانب الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي تريند ألكسندر أرنولد مدافعي ليفربول.

وضم خط الوسط كلا من تياغو ألكانتارا وجوشوا كيميتش رفقة البلجيكي كيفين دي بروين والبرازيلي نيمار دا سيلفا، أما خط الهجوم فشمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

The disrespect Andy Robertson gets is unreal. Alphonso Davies is a fantastic talent, but no one is producing the kind of consistent numbers that Robbo is at the moment. https://t.co/4kQdV8sYKX — Alex McDonald / Born Red Films (@McMakesMovies) January 4, 2021

وتساءل عدد من المغردين عن وجود بعض الأسماء مثل رونالدو ودي بروين مقابل تجاهل أسماء أخرى كانت تستحق الوجود أكثر منهما من وجهة نظرهم، مثل كلّ من: الفرنسي كيليان مبابي، والبرتغالي برونو فيرنانديز، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي هاجمت جماهيره التشكيلة رافضة عدم وجوده فيها.

ليكيب الفرنسية وضعت التشكيلة المثالية لسنة 2020 والغريب عدم وجود ميسي الذي كان ثالث هداف بعد ليفاندوسكي وكريستيانو وكان الاكثر صناعة للاهداف pic.twitter.com/bWq8Bbuf6f — نجيب | كود ستايلي 3YZ | (@nadjib__fcb) January 4, 2021

واعترض بعض النشطاء على غياب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول عن التشكيلة المثالية رغم فوز فريقه بلقب الدوري الذي غاب عنه 30 عاما، حيث قال أحد المغردين عبر تويتر "عدم وجود صلاح أغرب من غياب ميسي!".

Ya this team automatically becomes invalid without Messi https://t.co/N0GTlX79Ug — eth⚡️ (@j_eth12) January 4, 2021

Messi assisted more than Dr bruyne and created more big chances while scoring 31goals This agenda against messi 😭😭😭 https://t.co/xAQwA2z9aT — Che che🖤❄ (@ChekwubeUzoechi) January 4, 2021

Obviously, Messi cannot be in the list of Amateurs because he owns his own universe. https://t.co/psOOXFXnZa — Total Cruyff (@TotalCruyff) January 4, 2021

I'd make a back 3 for this one, Messi up front and VVD who missed a too great chunk of the year to be above all. https://t.co/D0j4U5V8cx — Frog•92 ☘🇨🇦 (@FrogRupees) January 4, 2021

Buen 11 de L’Equipe. Yo sacaría a Thiago por Bruno Fernandes para elegir lo mejor del 2020 https://t.co/7BM79yo6YK — Néstor Peña (@Nestorpsua) January 4, 2021