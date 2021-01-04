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يزينها هيغواين وناني.. شاهد أجمل أهداف 2020 في الدوري الأميركي

هيغواين انضم لإنتر ميامي الأميركي بعد رحيله عن يوفنتوس (غيتي)
هيغواين انضم لإنتر ميامي الأميركي بعد رحيله عن يوفنتوس (غيتي)
4/1/2021

كشف دوري النخبة الأميركي لكرة القدم (MLS) عن قائمة تضم أجمل الأهداف التي سُجّلت بالبطولة العام المنصرم 2020.

وشملت القائمة 14 هدفا سجلت جميعها بركلات حرة مباشرة من مختلف حدود منطقة الجزاء، باستثناء هدف واحد سجل من ركلة ركنية.

ومن بين الأهداف المميزة التي جاءت في القائمة، ما سجله مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق الأرجنتيني غونزالو هيغواين مع ناديه الحالي إنتر ميامي، وكذلك هدف جناح مانشستر يونايتد السابق، البرتغالي لويس ناني مع فريقه أورلاندو سيتي.

كما تضمن سجل الأهداف الأفضل من الركلات الحرة، هدف جميل بيسارية مهاجم أرسنال وريال سويسيداد السابق، المكسيكي كارلوس فيلا مع ناديه لوس أنجلوس.

 

المصدر : وكالة سند

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