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تضم طاقما نسائيا وآخر إماراتيا.. فيفا يعلن قائمة حكام كأس العالم للأندية في قطر

ليفربول توج بلقب البطولة في النسخة الأخيرة بقطر عام 2019 (وكالة الأناضول)
ليفربول توج بلقب البطولة في النسخة الأخيرة بقطر عام 2019 (وكالة الأناضول)
4/1/2021-|آخر تحديث: 4/1/202103:27 PM (مكة المكرمة)

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية 2020 المقررة في قطر بين الأول و11 فبراير/شباط المقبل.

وتضم القائمة 7 حكام و12 حكما مساعدا لمواجهات البطولة، التي تقام في الدوحة للمرة الثانية، إلى جانب 7 لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

ومن بين الحكام الذين وقع عليهم الاختيار، الحكم القطري خميس المري، إلى جانب 3 حكام من الإمارات هم محمد عبد الله ومحمد الحمادي وحسن المهري.

وجاء تعيين الثلاثي النسوي بقيادة البرازيلية إيدينا ألفيس، إضافة لمواطنتها نيوزا باك، والأرجنتينية ماريانا دي الميدا، استمرارا للتوجه الذي بدأ في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما بالهند 2017، حيث أدارت السويسرية إستير ستوبلي مباراة واحدة، قبل أن تسير على طريقها كلوديا أومبيريز (أوروغواي) التي أدارت مباراتين في كأس العالم تحت 17 عاما بالبرازيل 2019.

وسيختتم جميع الحكام المختارين استعداداتهم النهائية في قطر، قبل أسبوع من انطلاق المباراة الافتتاحية.

وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الاثنين، أنه في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، سيوفر الفيفا والبلد المضيف الضمانات المطلوبة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة.

وستجرى قرعة المواجهات المباشرة بين الأندية المشاركة بمدينة زيورخ الشهر الجاري.

وتنطلق كأس العالم للأندية (قطر 2020) في الأول من فبراير/شباط المقبل في ملعب أحمد بن علي الذي جرى الإعلان عن جاهزيته الشهر الماضي، ويستضيف ملعب المدينة التعليمية المباراة النهائية للبطولة في 11 من نفس الشهر، كما يستضيف ملعب خليفة الدولي مباريات في البطولة، وهو الملعب الذي شهد نهائي النسخة الماضية من كأس العالم للأندية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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