ترشحه الجماهير لجائزة بوشكاش.. شاهد هدفا عالميا بالكعب في الدوري الألماني

أحرز ناديم أميري لاعب وسط نادي باير ليفركوزن هدفا عالميا بمهارة فردية عالية في شباك مضيفه أينتراخت فرانكفورت في الجولة 14 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورشحته جماهير كرة القدم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليفوز بجائزة "أفضل هدف" المعروفة باسم جائزة بوشكاش التي تنظم سنويا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA).

وجاء الهدف في الدقيقة 9 من زمن المباراة، بعد أن استلم أميري كرة في منطقة الجزاء ليهيئها لنفسه من أمام مدافع فرانكفورت بطريقة جميلة، ثم انفرد مسددا الكرة بلمسة سحرية بكعب قدمه من بين أقدام حارس مرمى المنافس.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الألماني "بوندسليغا" مقطع فيديو للهدف المميز معلقا عليه "من السابق لأوانه البدء في الحديث عن هدفك (يقصد أميري)" حيث لاقى الفيديو تداولا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وعبّر مغردون عن إعجابهم الكبير بالهدف وطريقة إحرازه من اللاعب الشاب، لافتين إلى أنه يستحق الوجود ضمن جائزة بوشكاش لأجمل هدف عام 2021، بل رأى بعضهم أنه يستحق الفوز بها.

ورغم الهدف الجميل الذي أحرزه اللاعب الألماني، فإن فريقه باير ليفركوزن خسر المباراة بنتيجة 1-2.

What. A. Goal.#Bundesliga https://t.co/6tqbirf6UD

— Rana Ghosal (@ranaaissance) January 2, 2021