منها مواجهة يوفنتوس وميلان.. مباريات قمة مرتقبة بالبطولات الأوروبية وبوتشيتينو يقود مباراته الأولى لسان جيرمان

تشهد الأيام المقبلة العديد من مباريات القمة في الدوريين الإيطالي والألماني لكرة القدم، والكأس الإنجليزية، فيما يقود الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في أول مباراة له، في حين تقام مباراتا الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين في إنجلترا، ومباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

المباراة الأولى

يعود بوتشيتينو إلى سان جيرمان مدربا، بعد 20 عاما من اللعب للفريق، لمدة عامين، وذلك خلفا للألماني توماس توخيل.

ويأمل المدرب الأرجنتيني في قيادة الفريق الطموح إلى المزيد من النجاحات في فرنسا والكرة الأوروبية، وذلك حينما يقود الفريق في أول مباراة أمام سانت إتيان يوم الأربعاء.

وقال المدرب الأرجنتيني "لقد عدت إلى النادي اليوم مع الكثير من الطموحات والتواضع، وأنا حريص على التعامل مع لاعبين يعدون من أفضل المواهب في العالم، سأفعل ما بوسعي لتحقيق الأفضل للفريق في كل المسابقات".

قمة يوفنتوس وميلان

تصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي لأسابيع عديدة، في إطار سعيه لإنهاء المدة الطويلة، التي احتكر فيها يوفنتوس لقب الدوري، وهو ما يضاعف من مواجهتهما في مباراة مثيرة يوم الأربعاء المقبل.

وفشل يوفنتوس في السيطرة على صدارة الترتيب حتى الآن مع مدربه الجديد، أندريا بيرلو، حيث يتصدر ميلان الجدول برصيد 37 نقطة من 15 مباراة خاضها، فيما يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 27 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

الشكل الأول لجدول ترتيب #الدوري_الإيطالي في 2021!👏

في أي مركز سيكون فريقكم المفضل في نهاية الموسم؟☝️ 👇#كالتشيو pic.twitter.com/Pbj6gJIAwL — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) January 3, 2021

الدوري الألماني

ويشهد الدوري الألماني (بوندسليغا) مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ فريق بايرن ميونخ حامل اللقب يوم الجمعة، فيما شهدت المباراة الأخيرة بينهما على هذا الملعب فوز مونشنغلادباخ 2-1.

ويعود الجزائري رامي بن سبعيني للمشاركة مع غلادباخ بعد تعافيه من عدوى فيروس كورونا المستجد، فيما نشهد مواجهة مهمة بين لايبزغ صاحب المركز الثاني وبوروسيا دورتموند الرابع، كما يستضيف مفاجأة الموسم يونيون برلين صاحب المركز الخامس فريق فولفسبورغ صاحب المركز السادس.

رقم قياسي

في مؤخرة ترتيب الدوري الألماني، سيفعل شالكه كل ما بوسعه؛ لتجنب معادلة رقم تسمانيا برلين السلبي (موسم 1965-1966) بعدم الفوز في 31 مباراة متتالية، وذلك حينما يواجه هوفنهايم يوم السبت المقبل.

وفشل المدرب السويسري للفريق، كريستيان غروس، في تحقيق تحول فوري بأداء الفريق، حينما خسر شالكه بنتيجة 0-3 أمام هيرتا برلين؛ لكنه أكد أنه أخبر اللاعبين بضرورة أن يرفعوا رأسهم عاليا، ويتطلعوا للمباراة المقبلة أمام هوفنهايم.

الكأس

وصلت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى محطة الاستراحة عقب جدول مزدحم ومضغوط للغاية؛ لكن الأندية الكبيرة لن تأخذ فترة راحة، حيث يشهد منتصف الأسبوع مواجهات الدور قبل النهائي من كأس الرابطة المحترفة بين توتنهام وبرنتفورد، فيما تجمع المباراة الثانية بين مانشستر يونايتد وحامل اللقب مانشستر سيتي.

وتنضم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يواجه حامل اللقب أرسنال ضيفه نيوكاسل يونايتد، فيما يحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا في ملعب فيلا بارك، حيث تلقى الريدز هزيمة قاسية بنتيجة 2-7 في أكتوبر/تشرين أول الماضي.