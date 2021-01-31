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واثق الخطوة نحو لقب الليغا.. أتلتيكو مدريد بقيادة سواريز لا يهزم هذا الموسم

سواريز سجل ثنائية من أصل 4 أهداف للفريق (رويترز)
سواريز سجل ثنائية من أصل 4 أهداف للفريق (رويترز)
31/1/2021-|آخر تحديث: 31/1/202108:56 PM (مكة المكرمة)

واصل أتلتيكو مدريد التحليق في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه المثير 4-2 على مضيفه قادش اليوم، الأحد، في المرحلة الـ21 للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادلا سلبيا بين خيتافي وضيفه ديبورتيفو ألافيس.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي واصل انتفاضته في المسابقة بتحقيق فوزه الثامن على التوالي في البطولة، إلى 50 نقطة في الصدارة، بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه وجاره اللدود ريال مدريد، وما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد قادش، الذي حقق انتصارا وحيدا في لقاءاته التسعة الأخيرة بالبطولة، عند 24 نقطة في المركز الـ13.

وسجل أهداف "الأتلتي" لويس سواريز (28 و50 من ركلة جزاء)، وساؤول نيغويز (44) وكوكي (88)، فيما سجل نيغريدو هدفي قادش (35 و71).

وانفرد "البيستوليرو" بصدارة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 14 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية.

المصدر : وكالات

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