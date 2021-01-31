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نصف مليار يورو.. صحيفة إسبانية تكشف عن تفاصيل آخر عقد لميسي مع برشلونة

ميسي يحصل سنويا على نحو 138 مليون يورو منذ توقيع عقده الجديد عام 2017 (رويترز)
ميسي يحصل سنويا على نحو 138 مليون يورو منذ توقيع عقده الجديد عام 2017 (رويترز)
31/1/2021

نشرت صحيفة "إلموندو" (El Mundo) الإسبانية تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، وقالت إن اللاعب كلّف النادي الكتالوني أكثر من 555 مليون يورو.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها الصحيفة الإسبانية أن آخر عقد وقعه ميسي مع برشلونة في نوفمبر/تشرين الأول 2017 منح اللاعب 138 مليون يورو سنويا.

وتحت عنوان "عقد فرعوني يدمّر خزينة برشلونة"، أكدت الصحيفة أن العقد الذي أشرف عليه الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو ينص على حصول ميسي على 115 مليون يورو، على سبيل الـ"منحة" مقابل تجديد عقده السابق، إضافة إلى "منحة ولاء" بلغت قيمتها 78 مليون يورو.

وأوضحت أن ميسي حصل على 92% من الحوافز التي تضمنها العقد رغم تراجع نتائج برشلونة في السنوات الأخيرة وابتعاده عن المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

وينتهي العقد الحالي لميسي في الصيف المقبل، ولم يتوصل بعد إلى اتفاق مع النادي الكتالوني بخصوص تمديده، وقال في آخر تصريح له إنه سينتظر حتى نهاية الموسم قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

المصدر : مواقع إلكترونية

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