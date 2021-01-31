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نجم مقابل 11 لاعبا.. هل أخطأ برشلونة بمنح ميسي 555 مليون يورو؟

ميسي كلّف برشلونة كثيرا لكنه جلب الكثير من الأموال في المقابل (رويترز)
ميسي كلّف برشلونة كثيرا لكنه جلب الكثير من الأموال في المقابل (رويترز)
31/1/2021-|آخر تحديث: 31/1/202103:54 PM (مكة المكرمة)

أحدثت التسريبات التي نشرتها صحيفة "إلموندو" (El Mundo) الإسبانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل العقد الأخير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، جدلا واسعا في إسبانيا، ودفعت بعض الصحف إلى البحث عن التشكيلة المثالية من اللاعبين الذين كان من الممكن التعاقد معهم بدلا من صرف أكثر من 555 مليون يورو على ميسي.

وأظهرت التسريبات أن العقد الذي وقّع عليه ميسي مع الرئيس السابق لنادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، يضمن للنجم الأرجنتيني الحصول على أكثر من 555 مليون يورو في الفترة بين 2017 و2021.

واستندت بعض الصحف إلى القمية المعلنة لبعض الصفقات أو القيمة التسويقية للاعبين لاختيار تشكيلة مثالية بالمبلغ نفسه الذي ناله ميسي.

وجاء في حراسة المرمى إديرسون حارس مانشستر سيتي (40 مليون يورو)، وفي الدفاع جواو كانسيلو من مانشستر سيتي (40 مليون يورو) وبونوتشي من يوفنتوس (35 مليون يورو) وأشرف حكيمي من إنتر ميلان (40 مليون يورو).

وفي وسط الميدان رودري من مانشستر سيتي (63 مليون يورو)، وفان دي بيك من مانشستر يونايتد (39 مليون يورو)، وهافيرتز من تشلسي (80 مليون يورو)، وبورنو فرنانديش من مانشستر يونايتد (55 مليون يورو).

وضمّ الهجوم الثلاثي جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد (120 مليون يورو)، وإيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند (20 مليون يورو)، وفيران توريس من مانشستر سيتي (22 مليون يورو).

ورغم قوة هذه التشكيلة فإن قدرات ميسي ودوره الحاسم مع برشلونة كافية لأن تميل الكفة لمصلحته مهما كانت تكلفة عقده مع النادي الكتالوني.

وتشير تقديرات نشرتها صحف إسبانية إلى أن ميسي وإن كان حصل على أكثر من نصف مليار يورو في 4 سنوات، إلا أنه يسهم في حصول برشلونة على إيرادات بنحو 300 مليون يورو سنويا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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