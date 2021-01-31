كم يكسب الفائز بكأس العالم للأندية؟

تنطلق كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة أبطال المسابقات القارية لكرة القدم.

وتجتذب الدوحة أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة على مدار الأيام المقبلة، لمتابعة البطولة التي تقام بملعبي أحمد بن علي بمنطقة الريان والمدينة التعليمية، وذلك حتى 11 فبراير/شباط المقبل.

وبالإضافة إلى المنافسة على لقب البطولة، ستكون المنافسة على حصد الجوائز المالية التي ستوزع وفقا لنتائج كل فريق.

وسيكون البطل صاحب أكبر جائزة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار، وسيحصل الوصيف على 4 ملايين.

وسيكون من نصيب صاحب المركز الثالث 2.5 مليون دولار، وقد خصصت جائزة بقيمة مليوني دولار لصاحب المركز الرابع.

أما صاحب المركز الخامس فسيحصل على 1.5 مليون دولار، وسينال صاحب المركز السادس على مليون دولار.