صلاح يتأنق ويتألق.. "الملك المصري" يقود ليفربول للفوز على ويستهام

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفين، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3-1 على مضيفه ويستهام يونايتد اليوم الأحد في المرحلة 21 للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 40 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد ويستهام عند 35 نقطة في المركز الخامس.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق صلاح (57)، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز الهدف الثاني (68)، ليعزز صدارته قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفا.

كما رفع "الملك المصري" عدد أهدافه إلى 9 أهداف خلال 8 مباريات خاضها أمام الفريق الملقب بـ "المطارق"، علما بأن هذا هو الهدف الأول لصلاح في الدوري الإنجليزي خلال العام الجديد، حيث يرجع هدفه الأخير في المسابقة إلى 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حينما سجل ثنائية خلال فوز ليفربول بسباعية نظيفة على مضيفه كريستال بالاس.

وبات الدولي المصري أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر لليفربول في 4 مواسم متتالية، منذ أسطورة "الريدز"، إيان راش والذي سجل في 6 مواسم متتالية من 1981-1982 إلى 1986-1987.

وأضاف الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 84، فيما تكفل كريج داوسون بتسجيل هدف ويستهام الوحيد في الدقيقة .57

الدوري الانجليزي | وست هام 0 × 1 ليفربول | هدف محمد صلاح في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/yxdZSAQxep — سناب igoal1 (@cafcl_4) January 31, 2021