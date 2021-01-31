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بالفيديو- رونالدو لم يسجل للمباراة الثالثة على التوالي.. بيرلو: أهدافه ليست دائما مهمة لنا

بيرلو يوجه رونالدو قبل مباراة سامبدوريا (رويترز)
بيرلو يوجه رونالدو قبل مباراة سامبدوريا (رويترز)
30/1/2021

قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس إن فريقه يمكنه التصرف عندما لا يسجل كريستيانو رونالدو، بعد أن عجز المهاجم البرتغالي عن هز الشباك خلال الفوز على سامبدوريا مساء السبت، ليصوم عن التسجيل في 3 مباريات متتالية بالدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ أغسطس/آب 2019.

ومن الصعب اعتبار رونالدو في أزمة تهديفية، لكن الموقف ليس معتادا على النجم البرتغالي الذي أحرز هدفا واحدا في آخر 5 مباريات في الدوري، لكنه ما زال يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 15 هدفا.

ودافع بيرلو عن نجمه البرتغالي أمام الصحفيين بعد المباراة بقوله "أهداف رونالدو ليست دائما مهمة لنا، ساعد في صناعة الهدف الثاني بشكل جيد، ولا نعتمد فقط على أهدافه".

وبفضل هدفي فيدريكو كييزا والبديل آرون رامسي تغلب حامل اللقب 2-صفر على سامبدوريا ليصعد للمركز الثالث، بفارق 7 نقاط خلف المتصدر ميلان.

لكن بيرلو يطلب من لاعبيه بذل جهد أكبر سعيا للتتويج باللقب العاشر على التوالي في الدوري.

وقال بيرلو "لعبنا جيدا خلال المباراة، لكن يمكننا اللعب بشكل أفضل".

وأضاف "نتطور ببطء وبدأنا في استيعاب الأمور، ولم يكن من السهل خوض الموسم من دون فترة إعداد، لذا اضطررت لمتابعة العديد من اللاعبين في المباريات بدل ملاعب التدريبات".

المصدر : رويترز

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