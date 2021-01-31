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شاهد- بضربة رأس قاتلة.. بالميراس يتوج بكأس ليبرتادوريس ويتأهل لمونديال الأندية في قطر

لاعبو بالميراس يحتفلون بالتتويج بكأس البطولة (غيتي)
لاعبو بالميراس يحتفلون بالتتويج بكأس البطولة (غيتي)
30/1/2021-|آخر تحديث: 31/1/202106:49 PM (مكة المكرمة)

أحرز فريق بالميراس البرازيلي هدفا بضربة رأس في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عن طريق برينو لوبيز، ليفوز 1-صفر على مواطنه سانتوس ويحرز لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم مساء السبت.

وأقيمت المباراة النهائية في أميركا الجنوبية، التي تكافئ نهائي دوري أبطال أوروبا، تحت أشعة الشمس القوية في ريو دي جانيرو، وسنحت القليل من الفرص قبل أن يأتي هدف اللقاء الوحيد.

وبدا أن المباراة ستتجه نحو وقت إضافي، لكن لوبيز ارتقى عاليا لتمريرة عرضية من ناحية اليمين ووضعها برأسه داخل الشباك.

وتوج بالميراس بلقب ليبرتادوريس للمرة الثانية في تاريخه بعدما نال اللقب أول مرة عام 1999.

وتأهل بالميراس للعب في كأس العالم للأندية في قطر، التي تنطلق هذا الأسبوع.

المصدر : رويترز

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