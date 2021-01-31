إنتر يتراجع.. إريكسن لاعب من طراز رفيع

حظي كريستيان إريكسن لاعب وسط إنتر ميلان بإشادة كريستيان ستيليني مساعد المدرب بعدما ساعد اللاعب الدانماركي فريقه على الفوز أمس برباعية نظيفة على بنيفنتو في الدوري الإيطالي.

وعانى لاعب الوسط لكي يترك بصمة مؤثرة منذ التحاقه بإنتر قادما من توتنهام هوتسبير في يناير/كانون الثاني العام الماضي، وسط تكهنات في وسائل إعلام بريطانية وإيطالية بقرب عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات التي تنتهي غدا.

لكن بعد أن سجل هدفا رائعا من ركلة حرة عقب المشاركة كبديل ليقود إنتر للفوز على ميلان في كأس إيطاليا الأسبوع الماضي، دخل إريكسن التشكيلة الأساسية للمرة الخامسة فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم عند مواجهة بنيفنتو.

ونفذ اللاعب الدانماركي ركلة حرة في الدقيقة السابعة بقوة كبيرة، ما أجبر ريكاردو إمبورتا مدافع بنيفنتو على تحويلها بطريق الخطأ في مرماه، ولم يصنع أي لاعب في الملعب عددا من الفرص أكبر من إريكسن.

ونال إريكسن إشادة ستيليني، الذي جلس على مقاعد البدلاء بدلا من المدرب أنطونيو كونتي الذي بدأ تنفيذ عقوبة إيقافه مباراتين بعد طرده في الجولة الماضية.

وأبلغ ستيليني شبكة "دازن" التلفزيونية، "إنه (إريكسن) يقدم نفسه في المران، والآن هو يحصل على الفرص. إنه يستغل تحليه بالذكاء في اتخاذ قرارات سليمة".

وأضاف "أدى بشكل رائع.. سنُبقي عليه، لأنه لاعب كرة قدم من طراز رفيع".