أول خسارة لبوتشيتينو.. لوريان يصعق سان جيرمان في الوقت القاتل

سجل المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هدفين من ركلتي جزاء لكنه لم ينقذ فريقه من السقوط في فخ الهزيمة 2-3 مع مضيفه لوريان اليوم الأحد، في المرحلة الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها اليوم، فاز آنجيه على نيم أولمبيك 3-1، وميتز على مضيفه ستاد بريست 4-2، وستاد ريمس على مضيفه ستراسبورغ 1-صفر، وسانت إتيان على مضيفه نيس بالنتيجة نفسها.

وفقد سان جيرمان نقطتين جديدتين في رحلة الدفاع عن لقب المسابقة وتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف ليون المتصدر.

وأهدر باريس سان جيرمان فرصة إنهاء هذه المرحلة في صدارة جدول المسابقة، وبات مهددا بفقدان المركز الثاني لصالح ليل صاحب المركز الثالث، والذي يستضيف ديجون اليوم في مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم لوريان بهدف سجله لوران أبيرغيل (36)، ورد نيمار بهدف من ضربة جزاء في نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، تقدم نيمار لسان جيرمان بهدف آخر من ضربة جزاء أيضا (58)، ولكن لوريان انتزع الفوز بهدفين سجلهما يوان ويسا (80) وتبريم موفي (90)، ليرفع لوريان رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الـ18، بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي في المسابقة هذا الموسم.

يذكر أنها الهزيمة الأولى لفريق العاصمة الفرنسية تحت قيادة مدربهم الجديد، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.