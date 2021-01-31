آماله بالمنافسة على لقب البريميرليغ تلقت ضربه موجعة.. ليستر سيتي يخسر بملعبه

واصل ليستر سيتي نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتلقت آماله في المنافسة على لقب المسابقة لطمة أخرى بخسارته 1-3 أمام ضيفه ليدز يونايتد اليوم، الأحد، في المرحلة الـ21 للمسابقة، التي شهدت فوز تشلسي 2-صفر على ضيفه بيرنلي.

وجاءت تلك الخسارة، لتحرم ليستر من الانقضاض على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بعد أن تجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق 5 نقاط خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة، ونقطتين خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني.

في المقابل، ارتفع رصيد ليدز يونايتد، الذي حقق فوزه التاسع في البطولة خلال الموسم الحالي والثاني على التوالي، إلى 29 نقطة في المركز الـ12.

وبادر ليستر بالتسجيل عبر لاعبه هارفي بارنيس (13)؛ لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا، بعدما تعادل ستيوارت دالاس سريعا لليدز (15).

وأضاف باتريك بامفورد الهدف الثاني لليدز (70)، قبل أن يقضي جاك هاريسون على آمال فريق المدرب برندان رودجرز في التعادل، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 84؛ ليعجز ليستر عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، بعد تعادله 1-1 مع مضيفه إيفرتون في المرحلة الماضية.

وعاد فريق تشلسي إلى سكة الانتصارات، وتغلب على ضيفه بيرنلي 2-صفر في وقت سابق اليوم.

وحقق تشلسي فوزه الأول تحت قيادة مدربه الألماني الجديد توماس توخيل، الذي استهل مشواره مع الفريق اللندني بالتعادل سلبيا مع وولفرهامبتون خلال الجولة الماضية.

ويدين تشلسي بالفضل في هذا الفوز للثنائي الإسباني سيزار أزبيليكويتا (40) وماركوس ألونسو (84).

الفوز رفع رصيد "البلوز" إلى 33 نقطة؛ ليتقدم للمركز السابع، وتوقف رصيد بيرنلي عند 22 نقطة في المركز الـ16.