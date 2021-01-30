بعد 5 هزائم متتالية.. ثنائية ويلسون تقود نيوكاسل لفوز تاريخي على إيفرتون

تخلص نيوكاسل من دوامة الهزائم المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وانتزع فوزا ثمينا 2-صفر على مضيفه إيفرتون اليوم السبت، في الجولة 21 من البريميرليغ.

وحقق نيوكاسل اليوم الفوز الأول له بعد 5 هزائم متتالية في المسابقة، والأول له أيضا في آخر 10 مباريات خاضها بالمسابقة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ16، وتجمد رصيد إيفرتون عند 33 نقطة في المركز السابع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل كالوم ويلسون هدفي المباراة لنيوكاسل في الدقيقتين 73 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليكون الفوز الأول لنيوكاسل على إيفرتون بملعبه في الدوري منذ أكثر من 10 سنوات.

وكان ويلسون سجل هدفي الفوز على إيفرتون 2-1، في مباراة الذهاب بين الفريقين بالدوري هذا الموسم.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها نيوكاسل على إيفرتون ذهابا وإيابا في موسم واحد، منذ التغلب عليه 3-1 و6-2 في موسم 2001-2002.

والفوز هو الثاني فقط لنيوكاسل في آخر 17 مباراة خاضها أمام إيفرتون على ملعب الأخير في الدوري الإنجليزي مقابل 10 هزائم و5 تعادلات.

وكان الفوز الوحيد السابق لنيوكاسل في هذه المباريات الـ17 بنتيجة 1- صفر في سبتمبر/أيلول 2010.

وحقق نيوكاسل اليوم الفوز الثالث له فقط في المباريات التي خاضها خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما أنه الأول خارج ملعبه منذ فوزه على مضيفه كريستال بالاس 2-صفر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفشل دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون في هز شباك نيوكاسل للمرة الأولى في آخر 5 مباريات بين الفريقين بالدوري الإنجليزي، بعدما سجل 5 أهداف في المباريات الأربع الماضية بين الفريقين.