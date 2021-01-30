ميلان ينفض غبار هزيمتيه ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

عزز ميلان موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه بولونيا 2-1 اليوم السبت في الجولة الـ20 من الكالتشيو.

وافتتح أنتي ريبيتش التسجيل لميلان في الدقيقة الـ26 من متابعة لكرة سددها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من ضربة جزاء، وتصدى لها حارس المرمى لوكاس سكوروبسكي.

وأضاف فرانك كيسي الهدف الثاني لميلان من ضربة جزاء في الدقيقة الـ55، قبل أن يرد بولونيا بهدف وحيد سجله أندريا بولي في الدقيقة الـ81.

ورفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط أمام أقرب منافسيه إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، والذي يمكنه تقليص الفارق مجددا عبر مباراته في الجولة نفسها المقررة اليوم أمام بينفينتو، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 20 نقطة في المركز الـ13.

واستعاد ميلان بذلك مذاق الانتصارات من جديد بعد أن خسر مباراته الماضية في الدوري أمام أتلانتا صفر-3 يوم السبت الماضي، وخسر أمام إنتر ميلان 1-2 يوم الثلاثاء الماضي في دور الثمانية من كأس إيطاليا.