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مواجهة القمة والقاع.. مانشستر سيتي يكتفي بهدف في شيفيلد ويعزز صدارته للبريميرليغ

جيسيوس يسجل هدف فوز سيتي في مرمى شيفيلد (رويترز)
جيسيوس يسجل هدف فوز سيتي في مرمى شيفيلد (رويترز)
30/1/2021-|آخر تحديث: 30/1/202110:35 PM (مكة المكرمة)

واصل مانشستر سيتي مسلسل انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه بهدف دون رد على شيفيلد يونايتد متذيل الجدول اليوم السبت، في الجولة الـ21 من البريميرليغ.

وعلى ملعب الاتحاد في مانشستر، اكتفى سيتي بهدف وحيد أمام شيفيلد في مواجهة بين القمة والقاع، حيث عزز مانشستر صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 44 نقطة بفارق 4 نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد، الذي يحل ضيفا على أرسنال في مباراة أخرى اليوم بالجولة نفسها.

وتجمد رصيد شيفيلد عند 8 نقاط في المركز الـ20 الأخير، حيث مني اليوم بالهزيمة الـ17، مقابل انتصارين فقط وتعادلين في المباريات التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وحسم سيتي النقاط الثلاث للمباراة بهدف نظيف سجله البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة التاسعة، لكنه فشل في ترجمة سيطرته شبه التامة على مجريات اللعب إلى مزيد من الأهداف.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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