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شاهد.. وكالة ناسا تتفاعل مع هدف مميز في الدوري الفرنسي

ليو دوبوا يحتفل بهدفه في مرمى بوردو (مواقع التواصل الاجتماعي)
ليو دوبوا يحتفل بهدفه في مرمى بوردو (مواقع التواصل الاجتماعي)
30/1/2021

تفاعلت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) مع هدف مميز سجله ليو دوبوا خلال مباراة فريقه ليون أمام بوردو، أمس الجمعة، في المرحلة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانتزع ليون صدارة الدوري الفرنسي مؤقتا برصيد 46 نقطة، عقب الفوز على بوردو 2-1، وتقدم كارل توكو إيكامبي لليون في الدقيقة 22 وتعادل سامويل كالو لفريق بوردو في الدقيقة 55، قبل أن يسجل دوبوا هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وجاء هدف دوبوا من قذيفة قوية من زاوية صعبة لم يستطع حارس بوردو التعامل معها.

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ونشر حساب نادي ليون على تويتر تغريدة ساخرة موجهة إلى وكالة ناسا، جاء فيها "أردنا أن نعلمكم أن دوبوا قد أطلق صاروخا".

ورد حساب وكالة ناسا بتحية خاصة من أحد رواد الفضاء.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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