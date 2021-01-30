سوبر دوري أبطال.. خطة يويفا لكبح طمع الأندية الكبرى

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إدخال تعديلات كبيرة على بطولة دوري الأبطال، أكبر المسابقات العالمية على مستوى الأندية، بهدف منح مزايا إضافية للفرق الكبرى ومنعها من المضي قدما في مشروع "السوبر ليغ" الذي تخطط له.

وذكرت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن رئيس اتحاد الكرة الأوروبي، ألكسندر تشيفرين، أنشأ لجنة من الخبراء تعمل على الجوانب الهيكلية واللوجستية للمسابقة الجديدة، وشكّل فريق عمل من مسؤولي كرة القدم لاتخاذ القرارات النهائية بشأن المشروع.

ويتفاوض تشيفرين مع 5 ممثلين لاتحاد الأندية الأوروبية الذي يقوده رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنيلي.

وأوضحت الصحيفة أن التفكير في المشروع الجديد تسارع في الآونة الأخيرة مع تقارير تؤكد عزم كبار الأندية المضي في مشروع "سوبر ليغ" يضمن لهم الاستقلال بمسابقتهم الخاصة والحصول على موارد مالية أكبر.

ويسعى تشيفرين إلى تقديم ضمانات للأندية الكبرى تتضمن حصولها على دور أكبر في تسيير النسخة الجديدة من دوري الأبطال، عبر إنشاء شركة لتنظيم المسابقة تضم ممثلين عن يويفا والأندية، فضلا عن إعادة النظر في نظام توزيع الأرباح ليضمن استفادة أكبر لتلك الأندية.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، من المقرر أن تبدأ النسخة الجديدة عام 2024، لكن البطولة قد تنطلق في موعد أقرب من ذلك إن استمر التقارب في وجهات النظر الذي تشهده المفاوضات إلى الآن.

وأكدت أن المفاوضات المتعلقة بالمشروع الذي يحظى بدعم الاتحاد الدولي (فيفا) تركز أساسا على كيفية إدارة وتنظيم المسابقة الجديدة وكيفية توزيع الدخل الذي تدرّه.

ومن المتوقع أن تؤثر المسابقات الجديدة في البطولات المحلية، وقد تقتصر المساحة الخاصة بالكؤوس المحلية على 4 أو 5 أيام فقط من المباريات، كما ستضم الدوريات المحلية 18 فريقا على الأكثر.