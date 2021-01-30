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أرسنال يواصل صحوته ويعرقل مانشستر يونايتد المنافس على صدارة البريميرليغ

مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف جاره مانشستر سيتي (رويترز)
مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف جاره مانشستر سيتي (رويترز)
30/1/2021-|آخر تحديث: 30/1/202110:49 PM (مكة المكرمة)

واصل أرسنال صحوته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وحرم ضيفه مانشستر يونايتد من العودة للضغط على جاره مانشستر سيتي المتصدر بالتعادل السلبي معه اليوم السبت في الجولة 21 من البريميرليغ.

وقدم أرسنال وضيفه مانشستر يونايتد عرضا جيدا على مدار الشوطين، لكنهما فشلا في استغلال الفرص التي سنحت لهما، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي رفع رصيد أرسنال إلى 31 نقطة لينفرد بالمركز الثامن بفارق نقطة واحدة أمام تشلسي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف جاره مانشستر سيتي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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