بالفيديو.. ليفانتي يفوز على ريال مدريد بملعبه في الليغا

سقط فريق ريال مدريد في فخ الخسارة الرابعة في الليغا هذا الموسم بهزيمته أمام ضيفه ليفانتي 1-2 اليوم السبت في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز إشبيلية على إيبار 2-صفر.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة الـ13، وتعادل ليفانتي بهدف سجله خوسي لويس موراليس في الدقيقة الـ32، قبل أن يسجل روجر مارتي الهدف الثاني لليفانتي في الدقيقة الـ78.

🔥 شوط أول: ريال مدريد 1 ليفانتي 1 🥅⚽️ هدف عالمي من موراليس يعادل به الكفة مع أصحاب الأرض ريال مدريد هل سيفعلها ليفانتي ويحسم الشوط الثاني لصالحه؟ 🤔#ريال_مدريد_ليفانتي | #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/fkpRRh0g3u — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2021

وأهدر روجر مارتي ركلة جزاء لفريق ليفانتي في الدقيقة الـ63 بعد تصد رائع من تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

ولعب الريال بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بعد طرد إيدير ميليتاو.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف أتلتيكو مدريد الذي يواجه قادش غدا الأحد، فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية فاز إشبيلية على مضيفه إيبار بهدفين دون رد سجلهما لوكاس أوكامبوس في الدقيقة الـ28 من ركلة جزاء، وخوان جوردان في الدقيقة الـ55.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد إيبار عند 20 نقطة في المركز الـ15.