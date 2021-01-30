البث الحي
كرة قدم

بالفيديو.. ليفانتي يفوز على ريال مدريد بملعبه في الليغا

تصويبة موراليس هداف ليفانتي تسكن مرمى كورتوا الذي ينظر إليها بحسرة (رويترز)
تصويبة موراليس هداف ليفانتي تسكن مرمى كورتوا الذي ينظر إليها بحسرة (رويترز)
30/1/2021-|آخر تحديث: 30/1/202108:31 PM (مكة المكرمة)

سقط فريق ريال مدريد في فخ الخسارة الرابعة في الليغا هذا الموسم بهزيمته أمام ضيفه ليفانتي 1-2 اليوم السبت في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز إشبيلية على إيبار 2-صفر.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة الـ13، وتعادل ليفانتي بهدف سجله خوسي لويس موراليس في الدقيقة الـ32، قبل أن يسجل روجر مارتي الهدف الثاني لليفانتي في الدقيقة الـ78.

وأهدر روجر مارتي ركلة جزاء لفريق ليفانتي في الدقيقة الـ63 بعد تصد رائع من تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

ولعب الريال بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بعد طرد إيدير ميليتاو.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف أتلتيكو مدريد الذي يواجه قادش غدا الأحد، فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية فاز إشبيلية على مضيفه إيبار بهدفين دون رد سجلهما لوكاس أوكامبوس في الدقيقة الـ28 من ركلة جزاء، وخوان جوردان في الدقيقة الـ55.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد إيبار عند 20 نقطة في المركز الـ15.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

يناير الأسود.. 5 أخطاء أنهت مبكرا أحلام ريال مدريد

زيدان فشل في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل ريال مدريد (رويترز)

كم يكسب الفائز بكأس العالم للأندية؟

المتوج بلقب البطولة سيحصل على 5 ملايين دولار (غيتي)

نصف مليار يورو.. صحيفة إسبانية تكشف عن تفاصيل آخر عقد لميسي مع برشلونة

ميسي يحصل سنويا على نحو 138 مليون يورو منذ توقيع عقده الجديد عام 2017 (رويترز)

بالفيديو- رونالدو لم يسجل للمباراة الثالثة على التوالي.. بيرلو: أهدافه ليست دائما مهمة لنا

بيرلو يوجه رونالدو قبل مباراة سامبدوريا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد.. الفروق بين لقاحات كورونا في جدول واحد

خطر قاتل في مطبخك.. متى يجب التخلص من أواني الطهي غير اللاصقة؟

الأواني غير اللاصقة أحدثت طفرة في الطهي، لكنها أثارت القلق بشأن المخاطر الصحية التي تسببها (بيكسابي)

طالبت بإعدام بيلوسي وتتبنى مواقف متطرفة.. من هي النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين؟

مارجوري استطاعت اقتحام عالم السياسة بداية عام 2020 والفوز بمقعد في مجلس النواب (رويترز)

قبيل المحاكمة.. انسحاب 5 من محامي ترامب والتحقيقات تعتبر اقتحام الكونغرس الأخطر منذ هجمات سبتمبر

تسليم مادة عزل الرئيس السابق ترامب إلى مجلس الشيوخ (رويترز)