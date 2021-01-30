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بايرن ميونخ يغرد وحيدا في صدارة البوندسليغا ودورتموند يقلب الطاولة على أوغسبورغ

بواتينغ يقفز عاليا احتفالا بتسجيله الهدف الأول لبايرن ويقفز معه زميله ألابا (غيتي)
بواتينغ يقفز عاليا احتفالا بتسجيله الهدف الأول لبايرن ويقفز معه زميله ألابا (غيتي)
30/1/2021-|آخر تحديث: 30/1/202108:45 PM (مكة المكرمة)

عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه العريض على ضيفه هوفنهايم 4-1 اليوم السبت في الجولة الـ19 للبوندسليغا.

وقلب فريق بوروسيا دورتموند تأخره بهدف أمام ضيفه أوغسبورغ إلى فوز 3-1.

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم جيروم بواتينغ بهدف لبايرن في الدقيقة الـ32، ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة الـ43، ورد أندريج كراماريتش بهدف لهوفنهايم في الدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة الـ57، وتبعه سيرج غنابري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ63.

وألغى الحكم هدفا سجله بنيامين بافارد لبايرن في الدقيقة الـ71.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 45 نقطة، ليغرد وحيدا في الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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