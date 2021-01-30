بايرن ميونخ يغرد وحيدا في صدارة البوندسليغا ودورتموند يقلب الطاولة على أوغسبورغ

عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه العريض على ضيفه هوفنهايم 4-1 اليوم السبت في الجولة الـ19 للبوندسليغا.

وقلب فريق بوروسيا دورتموند تأخره بهدف أمام ضيفه أوغسبورغ إلى فوز 3-1.

Augsburg led 👀

Haaland missed a pen 😲

Dortmund fought back 🧰 #BVBFCA Highlights 🎥⭐ pic.twitter.com/31dbDTo9pT — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 30, 2021

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم جيروم بواتينغ بهدف لبايرن في الدقيقة الـ32، ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة الـ43، ورد أندريج كراماريتش بهدف لهوفنهايم في الدقيقة الـ44.

Dortmund and Frankfurt avoid the upsets while it's business as usual for Bayern 📈#BLMatchday pic.twitter.com/cSLbGJCeK9 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 30, 2021

وفي الشوط الثاني أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة الـ57، وتبعه سيرج غنابري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ63.

وألغى الحكم هدفا سجله بنيامين بافارد لبايرن في الدقيقة الـ71.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 45 نقطة، ليغرد وحيدا في الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث.