بايرن ميونخ يغرد وحيدا في صدارة البوندسليغا ودورتموند يقلب الطاولة على أوغسبورغ

عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه العريض على ضيفه هوفنهايم 4-1 اليوم السبت في الجولة الـ19 للبوندسليغا.

وقلب فريق بوروسيا دورتموند تأخره بهدف أمام ضيفه أوغسبورغ إلى فوز 3-1.

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم جيروم بواتينغ بهدف لبايرن في الدقيقة الـ32، ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة الـ43، ورد أندريج كراماريتش بهدف لهوفنهايم في الدقيقة الـ44.

Dortmund and Frankfurt avoid the upsets while it's business as usual for Bayern 📈#BLMatchday pic.twitter.com/cSLbGJCeK9

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 30, 2021