بالفيديو.. لاعب أوغندي يتجاوز القفزة المبهرة لرونالدو

سجل المدافع الأوغندي بيفيس موغابي لاعب ماذرويل الأسكتلندي هدفا مميزا وتخطى القفزة الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه يوفنتوس ضد سامبدوريا خلال الموسم الماضي.

وسجل موغابي الهدف خلال المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 2-1 على نادي روس كاونتي يوم الأربعاء الماضي.

ولاحظ المشجعون أن هدف موغابي جاء من لقطة مميزة وسارعوا لمقارنته بهدف رونالدو، وأكد نادي ماذرويل صحة تلك المقارنة بعد مراجعة اللقطة عبر لقطات الإعادة من زوايا مختلفة.

That record-breaking leap to score the winner. @B_M321 pic.twitter.com/LF0v7HGPI3

وذكر النادي أن موغابي قفز إلى ارتفاع 262 سنتيمترا أي أعلى بـ6 سنتيمترات عن قفزة رونالدو، كما ارتفعت قدم المدافع الأوغندي 75 سنتيمترا، أي أعلى بـ4 سنتيمترات عن قدم النجم البرتغالي.

