بالفيديو.. لاعب أوغندي يتجاوز القفزة المبهرة لرونالدو

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية داخل الملاعب وخارجها، إذ أصبح اليوم الشخص الأكثر متابعة عبر موقع إنستغرام، وصاحب المنشور الأكثر تفاعلا خلال عام 2020.
سجل المدافع الأوغندي بيفيس موغابي لاعب ماذرويل الأسكتلندي هدفا مميزا وتخطى القفزة الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه يوفنتوس ضد سامبدوريا خلال الموسم الماضي.
وسجل موغابي الهدف خلال المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 2-1 على نادي روس كاونتي يوم الأربعاء الماضي.
ولاحظ المشجعون أن هدف موغابي جاء من لقطة مميزة وسارعوا لمقارنته بهدف رونالدو، وأكد نادي ماذرويل صحة تلك المقارنة بعد مراجعة اللقطة عبر لقطات الإعادة من زوايا مختلفة.
That record-breaking leap to score the winner.@B_M321 pic.twitter.com/LF0v7HGPI3
— Motherwell FC (@MotherwellFC) January 29, 2021
وذكر النادي أن موغابي قفز إلى ارتفاع 262 سنتيمترا أي أعلى بـ6 سنتيمترات عن قفزة رونالدو، كما ارتفعت قدم المدافع الأوغندي 75 سنتيمترا، أي أعلى بـ4 سنتيمترات عن قدم النجم البرتغالي.
The last time Cristiano Ronaldo faced Sampdoria at the Stadio Luigi Ferraris.
He did THIS. 😱😳
— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) January 30, 2021
غير أن قفزة موغابي بعيدة عن الرقم القياسي لرونالدو الذي سجله في 13 فبراير/شباط 2013، حين ارتقت قدمه إلى 78 سنتيمترا، ووصل إلى الكرة على ارتفاع 293 سنتيمترا.