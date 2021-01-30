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بالفيديو.. لاعب أوغندي يتجاوز القفزة المبهرة لرونالدو

رونالدو قفز أمام سامبدوريا إلى ارتفاع 256 سنتيمترا (رويترز)
رونالدو قفز أمام سامبدوريا إلى ارتفاع 256 سنتيمترا (رويترز)
30/1/2021

سجل المدافع الأوغندي بيفيس موغابي لاعب ماذرويل الأسكتلندي هدفا مميزا وتخطى القفزة الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه يوفنتوس ضد سامبدوريا خلال الموسم الماضي.

وسجل موغابي الهدف خلال المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 2-1 على نادي روس كاونتي يوم الأربعاء الماضي.

ولاحظ المشجعون أن هدف موغابي جاء من لقطة مميزة وسارعوا لمقارنته بهدف رونالدو، وأكد نادي ماذرويل صحة تلك المقارنة بعد مراجعة اللقطة عبر لقطات الإعادة من زوايا مختلفة.

وذكر النادي أن موغابي قفز إلى ارتفاع 262 سنتيمترا أي أعلى بـ6 سنتيمترات عن قفزة رونالدو، كما ارتفعت قدم المدافع الأوغندي 75 سنتيمترا، أي أعلى بـ4 سنتيمترات عن قدم النجم البرتغالي.

غير أن قفزة موغابي بعيدة عن الرقم القياسي لرونالدو الذي سجله في 13 فبراير/شباط 2013، حين ارتقت قدمه إلى 78 سنتيمترا، ووصل إلى الكرة على ارتفاع 293 سنتيمترا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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