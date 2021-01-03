فوز سهل لريال مدريد يمنحه صدارة الدوري الإسباني مؤقتا

ارتقى نادي ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤقتا، بفوزه على سلتا فيغو 2-صفر، خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة 17 من المسابقة.

وتقدّم ريال مدريد بهدف سجله لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 53.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام أتلتيكو مدريد الذي يواجه ألافيس الأحد، وتوقف رصيد سلتا فيغو عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وهذا الفوز هو الـ11 للريال في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في مثلها، فيما أصبحت هذه الخسارة هي السادسة لسلتا فيغو في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 6 مباريات والتعادل في 5 مباريات.