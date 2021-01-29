إجراءات احترازية وفقاعة صحية.. الأهلي وأولسان يدشنان وصول فرق مونديال الأندية إلى قطر

يدشن فريقا أولسان هيونداي الكوري الجنوبي والأهلي المصري مساء اليوم، الجمعة، وصول الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم إلى العاصمة القطرية (الدوحة)؛ لخوض منافسات البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة ما بين 4 و11 فبراير/شباط المقبل.

وكثفت اللجنة المحلية المنظمة تحضيراتها طوال الفترة الماضية لاستقبال الوفود، والانتهاء من كافة الأمور اللوجستية الخاصة بذلك، تمهيدا للانطلاقة الرسمية يوم الخميس المقبل بمباراتي أولسان هيونداي الكوري أمام تايغرز أونال المكسيكي على ملعب أحمد بن علي بالريان، والأهلي المصري أمام الدحيل القطري على ملعب المدينة التعليمية.

وشددت اللجنة المنظمة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، والحفاظ على سلامة الجميع.

وسيكون الأهلي المصري بطل أفريقيا هو ثاني الفرق وصولا إلى الدوحة، حيث حدد الفريق الساعة 8 مساء اليوم بتوقيت القاهرة (18:00 بتوقيت غرينيتش)، موعد هبوطه في مطار الدوحة على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران.

ويستمر وصول الفرق تباعا حتى يوم 6 فبراير/شباط، موعد وصول بعثة بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، والذي جنبته القرعة خوض مباريات الدور الثاني، وسيواجه في الدور قبل النهائي، الفائز في مباراة الأهلي والدحيل.

وتقام هذه النسخة من كأس العالم للأندية وسط ظروف استثنائية في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم؛ لكن بعد الاتفاق بين اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيكون الحضور الجماهيري بنسبة 30% من سعة الملاعب.

ولن يكون بمقدور الجماهير حضور سوى مباريات البطولة فقط، حيث لن يسمح لها بالوجود في المطار لاستقبال الفرق أو حضور التدريبات؛ نظرا لتطبيق نظام الفقاعة الصحية على جميع اللاعبين والبعثات، وهو ما يعني أن كل فريق سيحدد له خط سير واضح من المطار إلى فندق الإقامة، ثم إلى ملاعب التدريبات والمباريات فقط، بينما لن يتمكن أحد من الدخول أو الخروج وزيارة أي فريق في مقر إقامته.

ولدى وصول كل فريق إلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية (الدوحة)، فإنه سيخضع لفحص فيروس كورونا، ثم يتوجه بعد ذلك إلى مقر الإقامة، وبعدها بـ12 ساعة يجري فحصا آخر للتأكد من سلامة جميع أفراده، وخلوهم من العدوى.

تعرفوا على استاد المدينة التعليمية 🏟 pic.twitter.com/YdYCMH57Cq — Road to 2022 (@roadto2022) June 21, 2020

وحددت اللجنة المنظمة 3 ملاعب للتدريبات، بينما تقام المباريات على ملعبين فقط هما ملعبا أحمد بن علي بالريان والمدينة التعليمية، وهما من ضمن ملاعب بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

تعرفوا على رابع استادات #قطر٢٠٢٢ جاهزية، استاد أحمد بن علي في مدينة الريان. pic.twitter.com/xJ1UAsaT4k — Road to 2022 (@roadto2022) December 19, 2020

وتقام التدريبات على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل المخصص للفريق صاحب الأرض ومستضيف البطولة، وملعب جامعة قطر الذي تدرب عليه فريق ليفربول الإنجليزي خلال مشاركته بالنسخة الماضية من مونديال الأندية عام 2019، وكذلك فريق الزمالك المصري قبل خوضه كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي منتصف فبراير/شباط 2020، وسيكون مخصصا لتدريبات الأهلي وتايغرز أونال وأولسان هيونداي؛ لكن سيجري تخصيص الملعب رقم 1 للأهلي والملعب رقم 5 لأولسان والملعب رقم 6 لتايغرز.

أما الملعب الآخر المخصص للتدريبات، فهو ملعب الإرسال في منطقة الوحدة، وسيكون مخصصا لتدريبات بايرن ميونخ.

بينما يخوض بطل كأس الليبرتادوريس، الذي سيتم تحديده غدا السبت عبر المباراة النهائية للبطولة بين بالميراس وسانتوس البرازيليين، تدريباته على ملاعب أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي في العاصمة الدوحة.

وستقوم اللجنة المنظمة بتطبيق الإجراءات الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة في ملاعب المباريات والتدريبات، بالإضافة لخدمات الإسعاف على مدار الساعة، وأيضا الخدمات الميدانية طوال فترة البطولة لإنجاحها وخروجها بأفضل صورة.