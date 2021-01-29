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ماتيب أحدث حلقاته.. مسلسل إصابة مدافعي ليفربول يتواصل

ماتيب تعرض لإصابة على مستوى الكاحل في مباراة فريقه ضد توتنهام (غيتي)
ماتيب تعرض لإصابة على مستوى الكاحل في مباراة فريقه ضد توتنهام (غيتي)
29/1/2021

قال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول اليوم الجمعة إن النادي سيحاول جلب تعزيزات دفاعية قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الاثنين المقبل.

واحتاج ليفربول -حامل لقب الدوري الإنجليزي- لاستخدام 12 ثنائيا مختلفا في قلب الدفاع منذ بداية الموسم، في ظل إصابة الثنائي فيرجيل فان دايك وجو غوميز في الركبة وغيابهما لفترة طويلة.

وتعرض المدافع الألماني جويل ماتيب لإصابة بالكاحل في المباراة التي فاز بها ليفربول على توتنهام 3-1 أمس الخميس، فيما يغيب لاعب خط الوسط فابينيو الذي كان يلعب في مركز قلب الدفاع لما يقارب 3 مباريات بسبب شد عضلي.

وعند الضغط على كلوب بشأن التعاقد مع مدافع إضافي لمساعدة الفريق قال "لا أعلم، ولكننا سنحاول".

وأضاف "سيكون من المضحك أن نفكر جميعا، ليفربول على ما يرام مع الوضع، إنهم لا يفكرون ولا يجربون، نحن نحاول، لا يوجد ما يقال حتى يحدث شيء ما، لذلك سنرى".

وبسبب وباء فيروس كورونا تم اقتراح أن تكون المشكلة مالية، لكن كلوب يقول إنها مزيج من السعر والموهبة.

وأوضح كلوب "لست واثقا من وجود مدافع بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني (90 مليون يورو) في هذه اللحظة لكي يقول نادٍ حسنا، سنحصل على 80 مليون من أجله، ونريد أن نبيعه الآن".

وأضاف "لأكون صريحا، لا أعتقد أن هذه هي القضية، هذا اللاعب بهذه النوعية -على الأرجح- لا أعتقد أن الفريق يريد بيعه أو سيبيعه الآن".

المصدر : وكالات

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