للمشاركة في مونديال الأندية.. الأهلي المصري وأولسان الكوري يصلان الدوحة

استقبل العشرات من جماهير الأهلي المصري بطلِ دوري أبطال أفريقيا بعثةَ الفريق التي وصلت اليوم إلى الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية، إلى جانب 5 من أبطال الاتحادات القارية الستة، بالإضافة إلى فريق الدحيل ممثل الدولة المستضيفة.

وعاد اليوم أيضا فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى الدوحة، التي غادرها الشهر الماضي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي على ملعب "الجنوب"، بعد تفوقه في نهائي البطولة على بيرسبوليس الإيراني 2-1.

وكان الأهلي نجح في التأهل لمونديال الأندية بعد إحرازه لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب تغلبه على مواطنه الزمالك في نهائي البطولة بالقاهرة 2-1.

العشرات استقبلوا بعثة الأهلي المصري عند وصولها مطار "حمد" الدولي في الدوحة (الجزيرة)

وأجرى الفريقان فور وصولهما أرض المطار فحوص "كوفيد-19" قبل الانتقال إلى مقر الإقامة، تماشيًا مع التدابير الوقائية لوزارة الصحة العامة بدولة قطر واللجنة المحلية المنظمة للبطولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وبما يضمن صحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة.

وفي إطار الإجراءات الصحية الوقائية المعتمدة لضمان بطولة آمنة لجميع المشاركين، سيبقى أعضاء كل فريق مشارك في البطولة والطاقم الفني والإداري المرافق ضمن نظام دائرة العزل الطبي المعروف باسم "الفقاعة الطبية" طوال فترة المنافسات، حيث تقتصر حركة الجميع على أماكن الإقامة، وملاعب التدريب، والملعبين اللذين ستقام عليهما البطولة.

ويستهل بطل آسيا مشواره في المنافسات الخميس المقبل بمواجهة تيغريس أونال المكسيكي، بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، في ملعب "أحمد بن علي"، في أولى مباريات البطولة الساعة 5 مساء (بتوقيت الدوحة)، وتليها مواجهة الأهلي والدحيل في ملعب المدينة التعليمية في 8:30 مساءً (بتوقيت الدوحة).

أولسان الكوري الجنوبي يواجه تيغريس أونال المكسيكي (الجزيرة)

ويطمح "نمور" أولسان من خلال المشاركة في البطولة بقطر إلى تحقيق الفوز في المباراة العاشرة على التوالي بعد مشوارهم الناجح في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا.

وفي حال نجح الفريق في إحراز الفوز في مباراته أمام الفريق المكسيكي، فسيتأهل لمباراة نصف النهائي لمواجهة بطل أميركا الجنوبية، الذي سيُحدد يوم السبت خلال نهائي كأس ليبرتادوريس بين بالميراس وسانتوس البرازيليين، في حين سيضرب الفائز في مباراة الأهلي والدحيل موعدًا مع بايرن ميونخ بطل أوروبا في نصف نهائي البطولة.

موسيماني: يتطلع فريقنا لدعم ومؤازرة جماهيره في المباراة ضد نادي الدحيل (الجزيرة)

وقال مدرب نادي الأهلي بيتسو موسيماني إنهم "سعداء بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام على أرض دولة قطر، حيث يقيم الكثير من أبناء الجالية المصرية من مشجعي النادي الأهلي، ويتطلع فريقنا إلى دعم ومؤازرة جماهيره في المباراة التي سنخوضها أمام نادي الدحيل الخميس المقبل. ولا شك أن هذه المباراة ستشكّل اختبارًا مهمًا في سعينا للتأهل إلى نصف نهائي البطولة، ومواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا".

يشار إلى أن الدوحة تستضيف مونديال الأندية من 4 إلى11 فبراير/شباط القادم بعد تأجيلها عن موعدها في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".