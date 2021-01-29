كلوب يتفوق مجددا على مورينيو.. ليفربول يستعيد الاتزان بفوز ثمين على توتنهام

وضع ليفربول حدا لنتائجه المهتزة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3-1 على مضيفه توتنهام هوتسبير الخميس في المرحلة العشرين للمسابقة.

وكان ليفربول الطرف الأفضل في المباراة، في الوقت الذي تأثر فيه توتنهام بإصابة نجمه الإنجليزي الدولي هاري كين، الذي استبدل قبل انطلاق الشوط الثاني.

وبادر ليفربول بالتسجيل عبر نجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، لينهي الصيام التهديفي للفريق الأحمر في المسابقة، بعدما عجز عن التسجيل في مبارياته الأربع الأخيرة.

وفي الشوط الثاني، أضاف ترينت أليكسندر أرنولد الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 47، غير أن توتنهام أشعل اللقاء من جديد، عقب تسجيل لاعبه الدانماركي بيير إيميل هوبيرغ هدفا للفريق اللندني في الدقيقة 49.

وأحكم ليفربول قبضته على اللقاء، بعدما أحرز مهاجمه السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 65، ليحقق المدرب الألماني يورغن كلوب فوزا جديدا على نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة خلال العام الجديد، إلى 37 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، والذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام هوتسبير، الذي حقق فوزين في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، عند 33 نقطة في المركز السادس.

بهذا الانتصار، واصل ليفربول تفوقه على توتنهام بعدما انتصر عليه في جميع مواجهاتهما الست الأخيرة بمختلف المسابقات، علما بأن هذا الفوز هو الثالث على التوالي لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب على الفريق الأبيض بالعاصمة البريطانية لندن.

كما أعاد هذا الفوز بعض الاتزان لليفربول، الذي أخفق في تحقيق أي فوز في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، حيث يحلم الفريق بالاحتفاظ بلقبه للموسم الثاني على التوالي، حيث يرجع آخر انتصار له في المسابقة إلى 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حينما اكتسح مضيفه كريستال بالاس 7-صفر.