بالفيديو.. كلوب يكيل المديح لليفربول: توقيت مناسب للعودة أمام وحش الهجمات المرتدة

كال يورغن كلوب المديح لفريقه بعد أدائه "الشجاع" وإنهاء فترة من التراجع بالفوز 3-1 على مضيفه توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الخميس، لكنه تلقى ضربة جديدة في خط دفاعه المبتلى بالإصابات.

وغاب حامل اللقب عن الانتصارات في 5 مباريات متتالية في الدوري منها آخر 4 مواجهات بدون تسجيل هدف، لكنه بدا أقرب لمستواه المذهل بفضل ثلاثية روبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر-أرنولد وساديو ماني لينتزع النقاط الثلاث.

3⃣ أهداف.

3⃣ نقاط.

💯 أداء كبير في العاصمة. لنستمتع سويًا بأبرز لقطات مباراتنا الرائعة أمام توتنهام 🙌🔴#توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/sK6sVWMWCD — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 29, 2021

وعاد ليفربول إلى المركز الرابع ورغم أنه ما زال يتأخر بـ 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، قال كلوب إن ما حدث بمثابة تذكير أن البطل لم يبتعد بعد.

وأبلغ المدرب الصحفيين "كان (فوزا) جيدا. كان ضروريا أيضا. إنه توقيت مناسب للعودة قليلا. ما زلنا في المنافسة وهذا جيد. الآن سنعود إلى (ليفربول) ثم سنأتي لمواجهة ويستهام".

وأنهى هدف فيرمينو، في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، فترة صيام طويلة عن التسجيل لليفربول الذي كان خطيرا في كل هجمة بالشوط الثاني.

أداء رائع، أهداف جميلة وعودة لطريق الانتصارات 🙌🔴 #توتنهام_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 28, 2021

وقال كلوب "أنا سعيد تماما بالأداء، الأمر يعود للاعبين. قدموا أداء جيدا وشجاعا في مواجهة وحش الهجمات المرتدة، وهذا حقيقي وما يجعل الفوز استثنائيا".

واضطر لإجراء تغييرات في ثنائي الدفاع وأشرك جوردان هندرسون وجويل ماتيب بعد استبعاد فابينيو لإصابة عضلية.

وتعرض ماتيب لإصابة في الكاحل خلال الفوز، ومع غياب فيرجيل فان دايك وجو جوميز فلا يملك كلوب الكثير من الحلول الدفاعية.

وأضاف المدرب الألماني "ما زلنا نملك بعض الحلول. ليس كثيرة حقا، ما حدث في الدفاع أمر لا يصدق حقا".

ورغم استمرار أزمة الإصابات الدفاعية، نجح ليفربول أخيرا في إنهاء صيامه عن الأهداف لمدة 482 دقيقية عندما افتتح فيرمينو التسجيل.

وقال كلوب "أهدرنا عدة فرص أمام بيرنلي، واليوم هدمنا الحائط وهذا جيد. من السهل فقدان (الثقة)، لكن من الممكن استعادتها أيضا. إنه ليس ضوءا يمكنك إيقافه وتشغيله. يجب أن تعود في الوقت المناسب".

وأضاف "أحرزنا الأهداف في التوقيت المناسب، اللاعبون المناسبون أحرزوا تلك الأهداف، لذا كل شيء كان جيدا بغض النظر عن هدف (توتنهام)".