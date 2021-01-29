عائلته تتعلم اللغة الفرنسية ورد غامض.. هل ينتقل ميسي إلى سان جيرمان؟

بدأ اسم نادي باريس سان جيرمان يتردد بوصفه منافسا قويا لمانشستر سيتي على ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سينتهي عقده مع ناديه برشلونة الصيف القادم.

وأكد عمر دا فونسيكا -مهاجم أرجنتيني سابق لعب لباريس سان جيرمان- أن بطل الدوري الفرنسي سيقوم بهذه الخطوة، مشيرا إلى أنه قرأ في الصحف الإسبانية أن عائلة ميسي بأكملها بدأت بتعلم اللغة الفرنسية.

وقال دا فونسيكا في لقاء مع قناة "آر إم سي" (RMC) الفرنسية إن الأرجنتينيين مرتبطون عاطفيا بفرنسا، حيث إن باريس شيء مهم لديهم.

كما يزيد ميسي نفسه التكهنات بشأن رحيله عن ناديه بتصريحاته الغامضة، وآخرها تصريحات الصحفي داريو مونتيرو التي نقلها حساب "الشيرنجيتو" الإسباني عبر تويتر، وقال فيها إنه تحدث مع ميسي عن مستقبله، وكان رد النجم الأرجنتيني "لا أعرف ما الذي سأفعله حتى الآن".

وترى صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن تأجيل الانتخابات في برشلونة جعل إقناع اللاعب بتوقيع عقد جديد مع النادي الكتالوني صعبا، وأن مواجهة برشلونة المقبلة مع باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون مواجهة مثيرة جدًا، وقد تحسم نتيجتها قرار ميسي النهائي بالانتقال إلى العاصمة الفرنسية.