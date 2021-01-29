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صلاح وماني وفيرمينيو.. ثلاثي ليفربول الرهيب في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق

فيرمينيو (يمين) في المركز الـ20 وصلاح (وسط) في المركز الـ15 وماني في المركز الـ19 (رويترز)
فيرمينيو (يمين) في المركز الـ20 وصلاح (وسط) في المركز الـ15 وماني في المركز الـ19 (رويترز)
29/1/2021

بتسجيله هدفا أمس في فوز ليفربول على توتنهام 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بات السنغالي ساديو ماني يحتل المركز الـ19 في قائمة الهدافين التاريخيين "للريدز".

ووصل ماني إلى هدفه الـ91 مع "الليفر" في جميع المسابقات والـ70 في البريميرليغ، منتزعا المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين في البطولة الإنجليزية من الأوروغوياني لويس سواريز (69 هدفا).

وليس ماني فقط من ثلاثي الفريق الرهيب الذي دخل القائمة الـ20 للهدافين التاريخيين، بل تضم بالفعل النجم المصري محمد صلاح في المركز الـ15 بـ113 هدفا، في حين يحتل البرازيلي فيرمينيو المركز الـ20 بـ84 هدفا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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