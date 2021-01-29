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ريال مدريد يسيطر على تشكيلة الأفضل في العقد الأخير وسط اعتراضات كبيرة

4 من لاعبي ريال مدريد ضمّتهم التشكيلة (غيتي)
4 من لاعبي ريال مدريد ضمّتهم التشكيلة (غيتي)
29/1/2021

كشف موقع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) عن قائمة أفضل تشكيلة في العالم في العقد الأخير (2011-2020) ضمّت 11 لاعبا من مختلف أندية أوروبا.

وسيطر نادي ريال مدريد الإسباني على التشكيلة بوجود 4 لاعبين من تشكيلته الحالية في القائمة، في حين حظي غريمه التقليدي برشلونة بمركز واحد لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحلّ بايرن ميونخ الألماني خلف "الملكي" بوجود 3 لاعبين منه.

وجاء في حراسة المرمى الألماني مانويل نوير، وأمامه في الدفاع لاعب بايرن ميونخ المعتزل فيليب لام كظهير أيمن وكل من الإسباني سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو من ريال مدريد، والهولندي فيرجيل فان دايك من ليفربول الإنجليزي.

وظهر في مركز خط الوسط لاعبا ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، ولاعب برشلونة السابق أندريس إنييستا، في حين كان في خط الهجوم لاعب بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجوار كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو وميسي.

واحتفى نادي ريال مدريد، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، بوجود 4 من لاعبيه في أفضل فريق في العقد الأخير.

واعترضت الجماهير على بعض الأسماء الموجودة في التشكيلة، وكان هناك إجماع من معظمهم على عدم أحقية وجود فان دايك في ظل تألق مدافعين آخرين غيره أثناء العقد الماضي مثل داني ألفيس وجورجيو كيليني وكارلوس بويول وغيرهم، معللين ذلك بظهور الهولندي قبل عامين فقط منذ انضمامه لليفربول.

 

 

 

المصدر : وكالة سند

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