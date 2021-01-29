رغم الشتائم والصدام.. إبراهيموفيتش ولوكاكو لن يعاقبا

تفادى الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو لاعبا ميلان وإنتر ميلان على الترتيب الحصول على عقوبة إضافية عقب مشادتهما اللفظية التي حدثت في "ديربي" ميلانو الأسبوع الماضي في ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، حيث حصلا على عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، وفقا لما ذكرته المحكمة الرياضية الإيطالية.

واستبعد إبراهيموفيتش من المباراة بعد حصوله على الإنذار الثاني عقب مواجهة "رأس برأس" مع لوكاكو الذي حصل على إنذار.

وبما أن لوكاكو حصل على بطاقة صفراء من قبل في البطولة فإنه سيغيب عن مواجهة يوفنتوس الثلاثاء المقبل في نصف النهائي بسبب تراكم البطاقات.

أما إبراهيموفيتش فحصل على العقوبة الأساسية، لحصوله على البطاقة الحمراء، والتي ستطبق على أول مباراة يمكن أن يخوضها في بطولة الكأس.

واستبعد السويدي إبراهيموفيتش أن تكون العنصرية لعبت دورا في الواقعة، وكتب على موقع تويتر "في عالم زلاتان لا يوجد مكان للعنصرية".

وتأهل إنتر ميلان لنصف النهائي بفوزه على ميلان 2-1، فيما سحق "اليوفي" ضيفه سبال برباعية نظيفة.