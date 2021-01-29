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راموس وريال مدريد.. هل حان وقت الفراق؟

راموس رفض عرض الريال الأخير وطلب الحصول على راتبه كاملا (الأناضول)
راموس رفض عرض الريال الأخير وطلب الحصول على راتبه كاملا (الأناضول)
29/1/2021

ينتهي الصيف المقبل عقد الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد مع الفريق، دون ورود أي مؤشرات على اتفاق يلوح في الأفق بين الطرفين على تجديد العقد.

ويبدو أن الهوة بين راموس وريال مدريد تتسع مع مرور الوقت وقرب نهاية العام الأخير من عقد "المطرقة" الإسبانية.

وتتحدث معلومات صحفية عن أن الميرينغي قدم عرضا أخيرا لراموس، وهو عبارة عن عقد لمدة سنتين مع تخفيض راتبه من 12 مليون يورو إلى 10.8 ملايين بعد خصم الضرائب (10%).

قائد منتخب إسبانيا -الذي سيبلغ الـ35 من عمره في مارس/آذار المقبل- رفض هذا العرض وطلب الحصول على راتبه كاملا، وتعتقد إدارة الملكي أنه سيغادر لأنه لم يرد على عرضها، وحدد الموعد النهائي لحسم الأمور في مارس/آذار المقبل.

وكشفت معلومات صحفية أن راموس أبلغ إدارة النادي بأن باريس سان جيرمان قدم له عرضا، وتحدثت هذه المعلومات عن أن تفاصيل العرض الباريسي هو عقد يمتد لمدة 3 سنوات، وبراتب 15 مليون يورو سنويا.

غير أن مصادر داخل النادي المدريدي نفت علمها بهذا العرض، لأنها على تواصل منتظم مع إدارة النادي الفرنسي.

المصدر : مواقع إلكترونية

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